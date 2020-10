montemurlo. SI INAUGURA IL NUOVO GIARDINO DI VIA RAFFAELLO

Appuntamento stamani alle ore 11. L’intervento è stato realizzato dalla ditta Anteprima tessuti, a seguito della convenzione stipulata con il Comune. Nell’occasione il giardino sarà intitolato a Primo Levi

MONTEMURLO. Sarà inaugurato stamani sabato 24 ottobre alle ore 11 il nuovo giardino di via Raffaello a Bagnolo, un intervento realizzato dalla ditta Anteprima Tessuti grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Montemurlo. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Simone Calamai e l’assessore alle aree verdi, Alberto Vignoli, oltre ai rappresentanti dell’azienda Anteprima.

L’azienda tessile Anteprima srl di via Bramante, infatti, un paio di anni fa aveva presentato all’amministrazione comunale la richiesta di poter acquisire il terreno per realizzare una nuova uscita carrabile in corrispondenza del parcheggio pubblico su via Bramante.

Per l’azienda, che si occupa della commercializzazione di tessuti d’arredamento, il nuovo passo era fondamentale per consentire l’entrata e l’uscita in sicurezza di camion e autoarticolati e dunque per favorire la logistica. In cambio della cessione dell’area pubblica, necessaria alla realizzazione della nuova strada, l’azienda si era impegnata ad attrezzare il giardino pubblico con giochi per bambini e arredi, obbiettivo che si concretizza e si rende così fruibile alla cittadinanza.

«Abbiamo voluto procedere all’inaugurazione per aprire alla cittadinanza l’area giochi, creata dall’azienda Anteprima e messa a disposizione di tutti. — spiega il sindaco Calamai — Un nuovo spazio per la socializzazione e il gioco».

L’area giochi è attrezzata con un pavimento antiurto in gomma colata ed è dotata di uno scivolo, un’altalena e due giochi a molla. L’azienda Anteprima, infine, ha realizzato un nuovo impianto di irrigazione per mantenere le piante e le siepi, mentre per garantire l’accesso al giardino anche in orario serale ha installato un faro che illumina l’area giochi. L’inaugurazione è aperta al pubblico ma, visto il periodo di emergenza sanitaria, il sindaco Simone Calamai raccomanda di limitare le presenze per non creare assembramenti. Tutta la cerimonia di inaugurazione del giardino sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook del Comune di Montemurlo.

[masi —comune di montemurlo]