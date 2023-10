montemurlo. SI INAUGURA LA RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA “LEONETTO TINTORI”

L’appuntamento, riservato ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, è per stamani lunedì 16 ottobre ore 9

MONTEMURLO. Si svolgerà oggi lunedì 16 ottobre alle ore 9 la presentazione dei lavori di riqualificazione del giardino scuola dell’infanzia “Leonetto Tintori” di via Pietro Micca a Bagnolo. L’amministrazione comunale ha portato a termine gli interventi di rinnovo di tutta l’area gioco della scuola: sono stati sistemati nuovi giochi e un nuovi tappetti anti-urto in gomma colata per garantire le attività ludiche in piena sicurezza.

Attenzione anche per gli arredi. Sostituite la pergola e la staccionata perimetrale che adesso è tutta colorata. La partecipazione all’evento è riservata alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola. Interverranno il sindaco Simone Calamai, l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli e quello alla scuola, Antonella Baiano.

[masi — comune di montemurlo]