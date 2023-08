montemurlo. SI RINNOVA IL PATTO DI AMICIZIA CON BOVINO. IL SINDACO CALAMAI ALLA CAVALCATA STORICA

Il prossimo 29 agosto il sindaco, insieme ad alcuni assessori della giunta, parteciperà ai festeggiamenti in onore della Madonna di Valleverde, patrona della cittadina gemellata con Montemurlo

MONTEMURLO. Anche quest’anno Montemurlo rafforza il pluridecennale patto di amicizia con Bovino attraverso la partecipazione alla festa patronale in onore della Madonna di Valleverde.

Il prossimo 29 agosto, “il giorno più sacro” per i bovinesi dedicato alla protettrice del paese, il sindaco Simone Calamai, insieme ad alcuni assessori della giunta, sarà in Puglia e parteciperà alle celebrazioni della cavalcata storica in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona.

Il corteo partirà alle ore 9 dal Santuario di Valleverde, dopo il rito della benedizione dei cavalieri e dell’offerta dell’olio. Alle ore 10 inizierà il corteo per le principali vie della cittadina pugliese con quadri in costume d’epoca che rievocano i momenti più importanti della storia bovinese dal Medioevo al Novecento, a seguire si svolgerà la cavalcata storica e alle ore 12 la premiazione dei cavalieri.

La “Cavalcata storica” si ripete fedelmente ogni anno dal 1266, data che celebra l’apparizione della Vergine di Valleverde nel bosco di Mengaga, dove venne costruito l’omonimo santuario. La festa patronale si concluderà con la celebrazione della messa nella basilica principale di Bovino.

Sono moltissimi i cittadini di Montemurlo, soprattutto quelli residenti a Oste, che provengono dalla cittadina pugliese e che d’estate approfittano della grande festa patronale per ritornare nel proprio paese d’origine.

«È sempre una gioia poter tornare dagli amici bovinesi e festeggiare insieme la festa patronale. -—dice il sindaco Simone Calamai — Un gemellaggio, quello tra Bovino e Montemurlo, che va avanti dal 2006 e che si rafforza di anno in anno. Un’occasione di scambio e conoscenza ma anche un modo per preservare le radici di tanti cittadini montemurlesi con la loro terra d’origine».

Quest’anno il sindaco Calamai incontrerà per la prima volta la nuova sindaca di Bovino, Stefania Russo, eletta lo scorso autunno.

