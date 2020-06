montemurlo. SICUREZZA STRADALE, AL VIA A NUOVI LAVORI SU STRADE E MARCIAPIEDI

MONTEMURLO. Strade e marciapiedi belli e sicuri, continua l’impegno del Comune di Montemurlo nelle manutenzioni programmate del territorio. Un piano d’interventi che si arricchisce di nuovi lavori. Sono stati completamente rifatti (nuovo manto e abbattimento delle barriere architettoniche) i marciapiedi di via Michelangelo e in via Leonardo da Vinci a Bagnolo, mentre partiranno a breve i lavori in via Alessandria e in via Ancona, dove sarà ripristinato il tappeto di usura dei marciapiedi e con la macchina a caldo saranno risanati i tratti di asfalto interessati da avvallamenti e buche.

Sempre per quanto riguarda l’attenzione per i pedoni e più in generale per gli utenti deboli della strada saranno rifatti completamente i marciapiedi in via Bolsena, via Bracciano, via Po e via Leon Battista Alberti. Sono invece partiti ieri mattina i lavori di completa asfaltatura di via Montalese, nel tratto tra via Lippi e via Riva, di via Riva fino all’intersezione con via Falcone e Borsellino e della rotatoria di via Montalese tra via Riva e via Labriola.

Una volta concluse le asfaltature, il Comune provvederà al rinnovo di tutta la segnaletica orizzontale, strisce pedonali, di mezzeria e di margine, segnali di stop, stalli di sosta. Tra gli altri importanti lavori per garantire la sicurezza stradale, il Comune in questi giorni provvederà al ripristino dell’asfalto sulla rotonda tra via Venezia, via Cremona, via Terni, un’arteria centrale della viabilità cittadina e della zona industriale ogni giorno percorsa da migliaia di mezzi, molti dei quali pesanti.

« L’attenzione sul territorio è costante — spiega il sindaco Simone Calamai — La cura e la manutenzione del territorio sono per noi aspetti fondamentali per garantire il decoro e la sicurezza stradale. I lavori, iniziati qualche settimana fa, andranno avanti per tutta l’estate e interesseranno tutte le frazioni».

Sempre in tema di cura e riqualificazione del territorio, il Comune si occuperà anche di rinnovare il giardino che si trova intorno al bocciodromo Pietro Vannucci di via Deledda a Montemurlo. Il terreno sarà livellato e sarà piantata una nuova siepe. Inoltre, per favorire le attività e la socializzazione all’aria aperta, soprattutto nel periodo estivo, il Comune realizzerà una nuova illuminazione del giardino a servizio del bocciodromo.

