montemurlo. SINERGIE TRA AZIENDE PER BATTERE IL COVID SOTTO IL SEGNO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Ecosmart di via del Commercio a Bagnolo unisce le forze con “Tredici”, storica rivendita di biciclette del territorio per promuovere una nuova mobilità sostenibile. A Montemurlo apre uno showroom per la vendita di biciclette, monopattini, scooter e moto tutti rigorosamente elettrici. Avviata anche una collaborazione con alcuni ristoranti della zona che danno la possibilità di noleggiare bici elettriche per scoprire il territorio

MONTEMURLO. Dopo lo stop forzato causato dal Covid, a Montemurlo le aziende ripartono e cercano nuove sinergie e soluzioni per affrontare a testa alta il momento difficile della ripartenza. È il caso di due aziende del territorio la Ecosmart – Pingo di via del Commercio, aperta a ottobre 2019 e distributrice di veicoli elettrici, e Tredici, storica rivendita di biciclette del territorio, che hanno unito le forze nel segno della mobilità sostenibile.

Le due aziende infatti hanno scommesso sul green e insieme commercializzano la nuova frontiera dell’andare in bicicletta: la bici elettrica che dà la possibilità di fare movimento, vivere la natura anche se non si è allenati o particolarmente sportivi.

Uno degli aspetti positivi del Coronavirus e dei lunghi mesi di isolamento, infatti, è quello di aver fatto scoprire a tanti italiani la bellezza della mobilità dolce, in bicicletta o a piedi, e la riscoperta dei piccoli tesori storici–naturalistici che si trovano a pochi chilometri da casa. Proprio in quest ottica a Montemurlo sta nascendo anche una positiva collaborazione tra Ecosmart, Tredici e alcuni ristoranti del territorio che hanno deciso di ampliare la propria offerta e, oltre alla convivialità, danno la possibilità ai propri clienti di noleggiare le bici elettriche per scoprire il territorio.

«Il Comune crede da sempre nell’importanza della mobilità sostenibile — sottolineano il sindaco Simone Calamai e l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli— Per questo l’amministrazione comunale ha investito negli anni nella creazione di una vasta rete di piste ciclo-pedonali urbane. Da qualche anno, inoltre, il Comune concede contributi green a chi decide di cambiare le proprie abitudini e acquista bici, moto, auto elettriche o converte a gas l’impianto della propria auto. Siamo quindi felici che le nostre aziende si uniscano e scommettano su un settore che rappresenta il futuro della mobilità ».

In via del Commercio a Bagnolo si trova un vero e proprio showroom che propone varie tipologie di biciclette elettriche, ma anche moto e scooter elettrici, monopattini e mezzi per persone con disabilità, oltre a prodotti per la sanificazione a raggi Uv.

«Il concetto di sostenibilità ha sempre accompagnato l’attività dell’azienda — dice Eligio Giovannini, titolare di Pingo Ecosmart —. Fin dall’apertura dello show-room, nell’ottobre del 2019, abbiamo messo al centro prodotti green che rispettassero l’ambiente guardando soprattutto al settore della mobilità elettrica e del fotovoltaico.

Una mobilità a basso impatto ambientale è di primaria importanza per il miglioramento della qualità della vita e per la salvaguardia del mondo che ci circonda. Con questa convinzione nei nostri spazi promuoviamo l’elettrico, dalle biciclette ai monopattini, dalle moto alle carrozzine. Il futuro della mobilità deve essere verde, per vivere meglio oggi e per il domani»

