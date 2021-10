montemurlo. SOFFOCATO DA UN BOCCONE DI CIBO, MUORE A 47 ANNI

L’uomo, disabile, era in compagnia della madre e della sorella al bar della Misericordia di Montemurlo. Immediati i soccorsi e i tentativi di disostruzione e rianimazione

MONTEMURLO. Un boccone di traverso, i polmoni rimasti senza aria, i soccorsi immediati. Così è morto, per soffocamento, ieri nel tardo pomeriggio un uomo di 47 anni, disabile.

La tragedia è avvenuta davanti al bar della Misericordia di Montemurlo, sotto gli occhi della anziana madre e della sorella.

Come riportato oggi dalle colonne de “La Nazione” sul posto sono prontamente intervenuti due soccorritori della sezione locale della Misericordia che hanno eseguito le manovre di disostruzione e quelle successive di rianimazione.

Nel frattempo è stato allertato il 118 che ha inviato in via Cotardi una automedica da Quarrata e l’ambulanza. Ma purtroppo per il 47enne non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Tenenza di Montemurlo che hanno dato l’autorizzazione per il recupero della salma.