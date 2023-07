montemurlo. SONO 90 I BAMBINI CHE PARTECIPANO AL CENTRO ESTIVO COMUNALE

Il sindaco Calamai: «Un’esperienza inclusiva per i ragazzi, un servizio di qualità per le famiglie». Fino alla fine di luglio alla scuola “Hack” di Bagnolo tante attività coinvolgenti per divertirsi e imparare

MONTEMURLO. Nei giorni scorsi il sindaco Simone Calamai e l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti, hanno fatto visita al centro estivo comunale che ha preso il via il 3 luglio alla scuola primaria “Margherita Hack”e alla scuola dell’infanzia “Leonetto Tintori” di via Micca a Bagnolo.

Sono 90 i bambini che partecipano alle attività estive, gestite dal Consorzio Astir che si è aggiudicato il bando di gara, insieme alla cooperativa Tarta-ruga. Il sindaco Calamai e l’assessore Fanti sono stati accolti con grande entusiasmo dai bambini che hanno regalato loro vari lavoretti, realizzati nell’ambito dei laboratori artistici e creativi proposti dal centro estivo.

I più grandi hanno partecipato a laboratori di pittura e grafica, ispirati a grandi artisti come Kandinsky e Mirò, mentre i bambini del ciclo dell’infanzia hanno lavorato sulla storia “Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Tanti giochi e fresche attività in giardino per affrontare in allegria queste calde giornate.

«Il centro estivo comunale rappresenta un’esperienza inclusiva per i bambini, un momento di svago ma orientato all’apprendimento e alla condivisione -—sottolineano il sindaco Simone Calamai e l’assessore Alberto Fanti —

Al tempo stesso il centro estivo è un servizio prezioso per le famiglie, un’attività di qualità per riempire le giornate dei bambini con proposte coinvolgenti. Come Comune vogliamo essere concretamente vicini a tutti i genitori che lavorano e che quindi hanno la necessità di affidare i propri figli ad un servizio adeguato».

Tante le attività ludiche ed espressive proposte con giochi guidati, costruzione di giocattoli, creazione di piccole sculture in gesso, laboratori di pittura e grafica, invenzione e costruzione di storie illustrate e di libri fatti dai bambini, laboratori musicali, ma anche giochi di squadra e psicomotricità, attività di esplorazione dell’ambiente circostante alla scuola. In programma anche la visita ad un’azienda agricola del territorio, al circo Krom di Pistoia, l’intervento di un esperto di yoga ed uno di falegnameria.

Il prossimo 20 luglio saranno ospiti del centro estivo i bambini saharawi, mentre la festa finale, aperta alle famiglie, è prevista per il 26 luglio.

[masi —comune di montemurlo]