montemurlo. SOSTENIBILITÀ DEL DISTRETTO, PRESENTATO IL QUESTIONARIO DI ANTER

L’associazione nazionale tutela energie rinnovabili ha illustrato al sindaco Calamai il contenuto del questionario che vuole “fotografare” l’impegno green delle aziende

MONTEMURLO. È stata presentata anche a Montemurlo l’indagine sulla sostenibilità ambientale delle aziende del distretto pratese promossa da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili con sede a Prato. Si tratta di una campagna qualitativa e quantitativa che ha l’obiettivo di conoscere l’impegno attuale delle imprese del distretto sul tema della sostenibilità, e che vuole fornire anche uno scenario di prospettiva individuando sensibilità, obiettivi e necessità delle aziende sulla tematica green.

Un progetto che nei giorni scorsi è stato portato all’attenzione anche del sindaco Simone Calamai che ne ha condiviso le finalità e l’importanza: «Apprezzo l’impegno di Anter che, attraverso questo questionario, vuole raccontare il lavoro portato avanti sulla sostenibilità ambientale delle nostre imprese.

Il Comune di Montemurlo ha una forte vocazione green e nel proprio distretto produttivo ha aziende che sono un’eccellenza in fatto di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, proprio come la Manteco che ha ricevuto numerosi riconoscimenti su questo tema. – commenta il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai – Ci fa piacere affiancare Anter nel fare conoscere il progetto a quante più aziende possibili. Saremo poi interessati a scoprirne i risultati e di poterli utilizzare in ottica di miglioramento ambientale sul territorio».

Per compilare il semplice questionario le imprese hanno tempo fino alla metà di novembre. I costi della campagna sono sostenuti da Anter grazie al supporto delle aziende della rete di imprese Nwg, New World In Green. Il questionario, svolto in collaborazione con Reteclima — compilabile a questo link https://it.surveymonkey.com/r/ESG_An_Pr —, prevede 26 domande che vertono sui numeri dell’impresa, sulle certificazioni, sui modelli sostenibili adottati, sull’attenzione verso i dipendenti e su consumi responsabili. Senza dimenticare l’eventuale impegno sulla formazione e la stesura di un bilancio o di un report di sostenibilità.

«Siamo consapevoli che la transizione energetica deve esser in primis una transizione culturale. Con la nostra Associazione dal 2014 ci siamo dedicati all’educazione delle giovani generazioni nelle scuole di tutta Italia con il Progetto del Sole in Classe, a luglio abbiamo lanciato un percorso che, affiancando le Istituzioni, coinvolga anche il mondo dell’impresa in modo da creare sinergie e nuove energie positive per lavorare tutti insieme ad un mondo più sostenibile– spiega il direttore generale di Anter, Lohengrin Becagli —. »

Per informazioni e assistenza per la compilazione del questionario telefono 0574/34805 oppure assistenzadirezione@anter.info.

[masi —comune di montemurlo]