MONTEMURLO SOTTO LE STELLE, ANCORA UN ALTRO SUCCESSO DI PUBBLICO

La manifestazione si è svolta mercoledì sera per le strade di Montemurlo centro ed ha richiamato tantissime persone. Negozi aperti, musica, street food e tanta socialità

MONTEMURLO. Dopo A spasso con l’Oste e Mulino in festa anche Montemurlo sotto le stelleè un grande successo di pubblico, segno che a Montemurlo le feste di strada estive, con il coinvolgimento dei commercianti, funzionano bene.

Oltre un migliaio le persone che mercoledì sera, 13 luglio, hanno invaso via Rosselli e via Montalese per Montemurlo sotto le stelle, la manifestazione promossa dal Comune con la Pro loco Montemurlo per valorizzare le attività commerciali del territorio e offrire un’occasione di socialità e svago ai cittadini montemurlesi e non solo.

Negozi aperti fino a mezzanotte, musica, cibo di strada e animazioni: una formula consolidata che anche questa volta ha portato risultati positivi, come sottolineano il sindaco Simone Calamai e l’assessore Giuseppe Forastiero: «Una grande soddisfazione la festa di mercoledì sera. Un’occasione per stare insieme, dopo due anni trascorsi a distanza, per promuovere Montemurlo e il commercio di vicinato».

Il pubblico ha apprezzato i camioncini del cibo di strada, i sei i punti musica allestiti lungo il percorso della festa, i negozi aperti e gli stand delle associazioni, in tutto oltre settanta. Tanta soddisfazione anche da parte della Pro-loco Montemurlo, come spiega il presidente Lorenzo Scrozzo: «Siamo davvero molto contenti del successo di Montemurlo sotto le stelle, una serata che conferma il trend positivo registrato sia con A spasso con l’Oste che con Mulino in festa.

Ora il prossimo appuntamento è a Bagnolo il prossimo 14 settembre con Bagnolo al chiaro di luna. Ancora una festa con negozi aperti fino alla mezzanotte, musica, buon cibo e tanto divertimento».

[masi —comune di montemurlo]