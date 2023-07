montemurlo. TORNEO DEI RIONI, VINCE STRADA MULINO. IL SINDACO: «UNA GRANDE FESTA POPOLARE»

Lo Strada Mulino s’impone sul Popolesco per 3-1. La vittoria dopo 25 anni di attesa. Presenze da record allo stadio comunale “Ado Nelli” di Oste

MONTEMURLO. Lo Strada Mulino si aggiudica la 32esima edizione del Torneo dei Rioni montemurlesi. Ieri sera, 25 luglio, allo stadio comunale Ado Nelli di Oste la finalissima che ha visto affrontarsi il Popolesco, campione in carica, contro lo Strada Mulino che attendeva la vittoria da 25 anni.

I verdi dello Strada Mulino si sono imposti per 3 a 1 con goal di Matteo Falteri, capo cannoniere di questa edizione del Torneo dei Rioni con sette reti, Angelo Puzzangara e Ruben Fedede; goal della bandiera per il Popolesco di Luca Rispoli. Lo Strada Mulino conclude, dunque, nel migliore dei modi un anno di grande lavoro che ha portato la squadra, che negli anni scorsi chiudeva il campionato sempre agli ultimi posti, con una vittoria inseguita da tanto tempo.

Grande la soddisfazione del mister Maurizio Vespasiano e del presidente Luca Capasso, che sono riusciti a portare avanti un grande lavoro di squadra e a coinvolgere tanti giovani nella rinascita dello Strada Mulino.

Il sindaco Simone Calamai, che ieri sera insieme agli assessori della sua giunta era all’Ado Nelli ed ha premiato i giocatori delle due squadre, si è complimentato con lo Strada Mulino per la vittoria e con i ragazzi del Popolesco ed il loro allenatore Giacomo Perna per l’ottima prestazione.

«È stata una bellissima serata di sport e socialità. — commenta il sindaco Simone Calamai — Tutte le partite di questo mese del torneo dei rioni sono state un’occasione di festa e di aggregazione e voglio ringraziare tutte le squadre ed i tifosi. È stato un torneo che si può veramente definire una festa di tutti, dai più giovani agli anziani. Un modo bello e sano per vivere l’estate insieme all’insegna dello sport».

La 32esima edizione del torneo dei rioni si chiude con presenze da record sugli spalti. Tutte le partite hanno visto il pieno di pubblico come non si era mai visto prima ed anche ieri sera lo stadio Nelli era da tutto esaurito. Il Torneo dei Rioni, dunque, rinasce, trova nuova linfa vitale, dopo anni un po’ sotto tono. Il cambio generazionale tra i giocatori delle squadre in campo e nel pubblico sugli spalti ha portato tanto entusiasmo ed una partecipazione sempre più sentita. A tifare le squadre persone di tutte le età: famiglie, ragazzi, bambini e tantissimi giovani.

«Siamo davvero molto soddisfatti: è stata una festa popolare che ha coinvolto tutta la cittadinanza con presenze mai registrate prima. — osserva Alessandro Franchi, presidente del Comitato Torneo dei Rioni — Come Comitato abbiamo sempre creduto nelle potenzialità del Torneo e questi risultati ci danno ragione e ci spingono ad andare avanti con sempre più convinzione».

L’associazione Il Borgo della Rocca, tra gli organizzatori del Torneo dei Rioni, in occasione della finalissima ha distribuito gratuitamente 1600 ciambelline. Ha incontrato tanto successo la novità di quest’anno, il Walking football ovvero Il Calcio camminato. Durante le semi-finali e le finali del Torneo le rappresentanze over 50 dei rioni si sono affrontate in questa disciplina, riconosciuta ufficialmente. A vincere la prima edizione del calcio camminato è stato Il Popolesco.

La 32esima edizione del Torneo dei rioni è promossa dal Comitato Torneo dei Rioni, associazione Il borgo della Rocca con il sostegno e il patrocinio del Comune di Montemurlo e la collaborazione della Uisp – Sport per tutti.

[masi —comune di montemurlo]