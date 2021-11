montemurlo. TUTTO PRONTO PER L’AVVIO DELLA FESTA DELL’OLIO 2021

Si apre domani domenica 7 novembre la 26esima edizione della festa dell’Olio con una passeggiata tra gli oliveti della collina. In sala Banti alle ore 16,30 lo spettacolo “Mamma ho perso una taglia” a cura di Ada

MONTEMURLO. Dopo un anno di stop causa pandemia, a Montemurlo ritorna la Festa dell’Olio, giunta quest“anno alla sua 26esima edizione e l’unica manifestazione in provincia per la valorizzazione dell’oro verde delle nostre colline, l’olio extravergine d’oliva.

La manifestazione è promossa dal Comune, dal Comitato Festa dell’Olio, dall’Associazione Il Borgo della Rocca con il patrocinio della Regione.

«Finalmente ritorna il principale appuntamento del territorio per la valorizzazione e la promozione di uno dei nostri prodotti d’eccellenza, l’olio — dice Giuseppe Forastiero — Quindici giorni fitti di appuntamenti per conoscere Montemurlo e le sue ricchezze ma anche per ritornare a stare insieme in sicurezza dopo un lungo periodo di restrizioni».

Il programma di eventi, che andrà avanti fino a domenica 21 novembre con la grande festa in piazza della Rocca, si apre domenica 7 novembre con una giornata ricca di appuntamenti.

La mattina alle ore 8,30 il gruppo trekking “La storia camminata” propone la “Passeggiata tra gli ulivi” ( info telefono 3336294662), una camminata adatta a tutti per scoprire la collina montemurlese e le sue ricchezze storiche e paesaggistiche.

Nell’occasione si potrà scoprire anche la nuova area pic-nic al lago di Rocca, ristrutturata recentemente dall’amministrazione comunale.

In piazza Castello si potrà inoltre visitare il frantoio della Rocca e acquistare l’olio nuovo. Alle ore 11 l’appuntamento, invece, è nell’oratorio del Corpus Domini della chiesa di San Giovanni Decollato alla Rocca con l’inaugurazione della mostra personale del pittore montemurlese Alessandro Mattei, che con le sue tele racconta le trasformazioni di Montemurlo e racconta i “nuovi paesaggi urbani”; la mostra è curata da Cinzia Menichetti.

Alle ore 14 si potrà partecipare a degustazioni di olio nuovo nell’Orto del prete della canonica di Rocca. La giornata si chiude alle ore 16,30 in Sala Banti (piazza della Libertà) con lo spettacolo “Mamma ho perso una taglia” a cura di Ada e con la regia di Raffaello Zanieri. Info e prenotazioni tel. 3495697615 oppure 0574591040 ( dalle ore 9 -12). Interverrà la filiera corta.

