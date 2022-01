montemurlo. ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER CHI HA PERSO IL LAVORO O GIORNATE LAVORATIVE A CAUSA DEL COVID

Il bando per l’assegnazione delle risorse scade il prossimo 10 febbraio

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo ricorda che c’è tempo fino al prossimo 10 febbraio per presentare la domanda per accedere ai contributi a favore dei lavoratori dipendenti che, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro o hanno subito una forte contrazione delle giornate lavorative nel corso dell’anno 2020 e 2021. Un’azione del valore complessivo di oltre 50 mila euro.

«Una misura di sostegno per chi ha pagato in prima persona che conseguenze delle difficoltà causate dal Covid con la perdita o riduzione del lavoro.— sottolinea il sindaco Simone Calamai—

L’invito per tutti è quello di presentare domanda e ntro il prossimo 10 febbraio e avere così accesso alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale».

Chi può richiedere le risorse? — I cittadini che alla data del primo gennaio 2020 e 2021 già risiedevano a Montemurlo, che —alla stessa data —erano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale e infine che hanno visto una riduzione delle giornate di lavoro per cassa integrazione motivata dai provvedimenti per il contrasto alla pandemia, oppure per la perdita del lavoro a seguito di licenziamento o per fine contratto.

Fino a 16 giornate di inattività lavorativa sarà erogato un contributo del valore di 300 euro, da 31 a 40 giornate perse lo stanziamento sale a 450 euro, da 41 a 50 giornate inattive il contributo è di 600 euro, mentre chi ha perso il lavoro o è stato a casa per più di 50 giorni il bando prevede un aiuto di 750 euro.

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di coloro il cui nucleo familiare è composto da minori. In tutti gli altri casi sarà applicato il criterio della data di presentazione della domanda. Infine, nella domanda andrà indicata la riduzione delle giornate di lavoro o la perdita del lavoro a seguito di licenziamento (escluso quelli per giusta causa), per fine contratto, per cessazione o per cassa integrazione nell’arco del 2020 o 2021.

Sarà accettata esclusivamente una sola domanda per nucleo familiare.

Il bando completo e i moduli per presentare domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it o rivolgendosi allo Sportello al Cittadino ( via Toscanini, 1).

[masi —comune di montemurlo]