montemurlo. UN FINE SETTIMANA SOTTO IL SEGNO DEL NATALE

Domenica 12 dicembre in piazza Don Milani il mercatino di Natale promosso dalla Pro-loco con la slitta di Babbo Natale. Al Centro Giovani arriva il Cinema delle feste film a ingresso gratuito per bambini e ragazzi. Al Centro visite Il Borghetto laboratori e letture animate per bambini con Naturalmente Natale

MONTEMURLO. A Montemurlo sarà un fine settimana ricchissimo di appuntamenti adatti a tutti i gusti e a tutte le età. Al centro visite Il Borghetto (via Bagnolo di sopra 24) si potrà visitare la mostra My Colours a cura del Gruppo AMO.Art (orario apertura 16-19,30).

Domenica 12 dicembre alle ore 17 Il Cinema delle feste arriva al Centro Giovani con film per bambini e ragazzi a ingresso gratuito, grazie alla speciale licenza a ombrello che consente al Comune di accedere a tariffe agevolate per la proiezione dei film. Gli iscritti al sistema bibliotecario riceveranno per mail tutti i titoli in programma.

Tantissimi gli eventi per i bambini anche alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte (piazza Don Milani, 1 Montemurlo) dove sabato 11 dicembre ore 10,30 partono le attività di promozione della lettura del ciclo C’era una volta il Natale in collaborazione con Euro & Promos; prenotazioni obbligatorie tel. 0574 558567. Sempre sabato 11 dicembre dalle ore 16 alle 18 al Centro di educazione ambientale Il Borghetto (via Bagnolo di sopra 24) parte la rassegna NATuralmente NATale con Un Natale da Volare, letture animate e creazioni natalizie, realizzate materiali naturali a cura di Alessandra Forlani. L’attività è destinata a bambini dai 3 agli 8 anni con genitori prenotazioni 0574 558567.

Domenica 12 dicembre sarà una giornata ricchissima di eventi. In piazza Don Milani dalle ore 9 alle 19 torna il Mercatino di Natale, promosso dalla Pro-loco, una bella occasione per fare acquisti e alle ore 14 per conoscere Babbo Natale che arriverà in piazza con la sua slitta trainata dai cavalli e porterà (gratuitamente) i bambini a fare un giro per la città.

Sempre domenica 12 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 le strade delle frazioni di Montemurlo centro e Fornacelle (in prossimità dei negozi) saranno animate da The Christmas Soul A-strati, lo spettacolo itinerante a cura di Factory Tac Aps. Domenica 18 dicembre lo spettacolo di strada farà tappa a Oste e a Bagnolo.

Infine martedì 14 dicembre alla Sala Banti (piazza della Libertà) ore 21.15 il Gruppo Trekking Storia Camminata presenterà il programma delle attività 2022 e mostrerà le foto delle escursioni 2021.

INFORMAZIONI: Per gli eventi in spazi chiusi è richiesto il possesso del super green pass (escluso ragazzi con meno di 12 anni), salvo quelli in biblioteca dove è sufficiente il green pass- base. Per partecipare agli eventi le prenotazioni sono consigliate scrivendo alla mail:promo.cultura@comune.montemurlo.po.it. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it e sui canali social dell’amministrazione comunale.

