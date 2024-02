montemurlo. UNA CONVENZIONE CON LA LAV PREVIENE L’ABBANDONO DEI CONIGLI DOMESTICI

A Montemurlo non esiste il problema dell’abbandono dei conigli domestici ma la convenzione consentirà d’intervenire in caso di bisogno e soprattutto di sensibilizzare i cittadini circa le reali esigenze di questi piccoli animali

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo rinnova il suo impegno a favore della tutela della salute e del benessere degli animali domestici. L’ultima convenzione in ordine di tempo, stipulata dal Comune, a costo zero, è quella con la Lav, Lega anti — vivisezione che ha come finalità quella di contrastare attivamente il fenomeno dell’abbandono dei conigli domestici e impedire il proliferarsi di quelli già dispersi sul territorio.

«A Montemurlo non abbiamo particolari problemi di abbandoni di conigli domestici, quindi questa convenzione vuole rappresentare prima di tutto un’attività di sensibilizzazione e prevenzione», spiega l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli — «Quando si prende un animale domestico come il coniglio è importante conoscere le sue esigenze e l’impegno di cura che richiede».

Pur rappresentando il terzo animale più diffuso nelle case degli italiani dopo il cane ed il gatto, il coniglio domestico non gode di ugual considerazione. I conigli vengono abbandonati, quando le persone si rendono conto delle sue reali esigenze, che sono pari, se non delle volte più complesse di quelle di cane e gatto.

I conigli domestici non sono adatti alla vita in ambienti diversi da quelli casalinghi e finiscono spesso per essere investiti dalle auto, predati da animali e vittime di malattie che portano molto spesso alla morte.

La convenzione prevede la possibilità di raccogliere le segnalazioni di abbandono dei conigli domestici che potranno essere effettuate da parte di privati cittadini, dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. I volontari della Lav potranno svolgere sopralluoghi nelle zone segnalate o in quelli dove sono già presenti colonie di conigli abbandonati per verificarne il numero e la situazione sanitaria.

La Lav procederà al recupero dei conigli, che saranno sterilizzati in cliniche veterinarie convenzionate. Durante il periodo di degenza post operatoria i volontari dell’associazione, anche tramite l’ausilio dei canali social, si concentreranno nel pubblicizzare le adozioni dei conigli.

«Grazie a questa convenzione con la Lav potremo promuovere incontri con la cittadinanza durante i quali informare i partecipanti circa le caratteristiche etologiche dei conigli, i loro bisogni, le corrette modalità di custodia e la normativa vigente», conclude Vignoli.

Il Comune di Montemurlo dal 2021 ha attivato tre convenzioni con la Lipu, la Vab Montemurlo e il Laboratorio Verde Fare Ambiente – Vigilanza Guardie zoofile ambientali per garantire la cura, l’assistenza e la tutela della fauna urbana e degli animali domestici.

I cittadini che ipotizzano un caso di maltrattamento di animali dovranno far riferimento al numero telefonico delle Guardie zoofile “Fare ambiente” 3453376028 oppure della polizia municipale 0574-558499, mentre se si trova un animale ferito è necessario fare una foto all’animale che si reputa in difficoltà e mandarla subito al numero Whatsapp del Centro rapaci Lipu di Vicchio, dedicato a questo servizio tel. 347 8781971.

