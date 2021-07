montemurlo. UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO SAHARAWI E UNA RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE DEI CAMPI PROFUGHI

L’appuntamento è per venerdì 16 luglio dalle ore 20 in poi: apericena e concerto dei Bana Band

MONTEMURLO. L’estate montemurlese continua con una serata di solidarietà con il popolo saharawi, promossa dal Comune di Montemurlo con il gruppo trekking montemurlese “La storia Camminata”, per raccogliere fondi da destinare alle scuole dei campi profughi nel deserto algerino.

Il Comune di Montemurlo, anche in un anno segnato dalla pandemia, non dimentica la causa del popolo saharawi, da oltre 40 anni costretto a vivere lontano dalla propria terra. L’appuntamento è per venerdì 16 luglio dalle ore 20 nel parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1— Montemurlo) con un apericena e alle ore 21,30 il concerto dei Bana Band.

Prima del momento musicale sono previsti alcuni interventi istituzionali del presidente dell’associazione “Ban Slout Larbi”, Sandro Volpe, dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Montemurlo, Alberto Fanti e dell’associazione “la Storia camminata”.

«A causa della pandemia da due anni sono sospesi i viaggi della solidarietà che vedevano una delegazione di bambini saharawi, piccoli ambasciatori di pace, ospiti dei Comuni della nostra provincia.— spiega l’assessore Fanti — Un’occasione di vacanza per i bambini che vivono nei campi profughi nel deserto del Sahara, dove d’estate le temperature raggiungono anche i 50 gradi, ma sopratutto un modo per tenere alta l’attenzione sulla richiesta di autodeterminazione di un popolo, scacciato dalla propria terra e tutt’ora minacciato dall’arroganza espansionistica marocchina.

Una serata dunque per continuare a dar voce alle richieste di un popolo pacifico, che senza il sostegno e l’attenzione internazionale rischia di scomparire e di essere dimenticato nella sua legittima richiesta di indipendenza e libertà».

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni si può contattare il numero telefonico 3471933742

[masi —comune di montemurlo]