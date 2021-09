montemurlo. VAB, I VOLONTARI RECUPERANO UNA GALLINA FINITA NELL’INVASO

L’animale era rimasto impigliato anche ad un laccio che le impediva di risalire

MONTEMURLO. Nel tardo pomeriggio, alcuni passanti si sono accorti di una gallina che era caduta nell’invaso realizzato in questi giorni sul torrente Funandola per realizzare il ponte che collegherà via Prato con via Scarpettini, a Montemurlo.

Vedendo l’animale in seria difficoltà perché era rimasto impigliato anche da un laccio al terreno hanno allertato la Vab Montemurlo.

I volontari sono prontamente intervenuti per liberarla e portarla in salvo.

La gallina è stata quindi riconsegnata ai proprietari presenti al momento del recupero.