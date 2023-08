montemurlo. VIA DI CICIGNANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI FRANA TRA IL TORRENTE STREGALE E VILLA LA PETRAIA

Ieri sono partiti i lavori di adeguamento della viabilità sulla via di Palazzina, che, in vista della chiusura di via di Cicignano per la messa in sicurezza del fronte franoso, diventerà l’alternativa viaria per raggiungere la Rsa e le aziende agricole del borgo di Cicignano

MONTEMURLO. In vista dell’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del versante di frana presente in via di Cicignano, nel tratto compreso fra il ponte sul torrente Stregale e Villa La Petraia, il Comune di Montemurlo sta procedendo all’apertura e alla manutenzione straordinaria di via di Palazzina, che diventerà il bypass per raggiungere la Rsa e il borgo di Cicignano.

Il movimento franoso, come dimostrato dalle relazioni geologiche, è tuttora in atto, e, per eseguire i lavori di messa in sicurezza della frana, il Comune avrà la necessità di chiudere al traffico veicolare e pedonale la via Cicignano nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Stregale e “Villa La Petraia”. La viabilità più idonea per bypassare il tratto interessato dalla chiusura e consentire il collegamento con Cicignano, quindi, risulta via Palazzina, che attualmente è strada vicinale privata, e per la quale il Comune procederà ad una manutenzione straordinaria con la conseguente apertura al transito pubblico.

Nelle settimane scorse il sindaco Calamai ha tenuto una riunione di coordinamento con tutti i soggetti interessati dalla prevista chiusura stradale e conseguente apertura di via Palazzina, in particolare con i rappresentanti della Usl e della Rsa di Cicignano. La sistemazione di via di Palazzina, i cui lavori hanno preso avvio ieri, richiederà due settimane.

Sulla via Palazzina, attualmente molto stretta, saranno aumentate le piazzole di scambio in modo che siano presenti ogni 100 metri, mentre il tratto sterrato a forte pendenza sarà stabilizzato con il getto sulla superficie stradale di cemento armato. Sarà inoltre posizionata l’opportuna segnaletica verticale e saranno ripuliti i cigli stradali per garantire migliore visibilità. Successivamente ai lavori di miglioramento della viabilità alternativa, il Comune darà il via ad un periodo di prova di circa dieci giorni tra il 13 e il 24 settembre per testare eventuali criticità soprattutto in relazione alla Rsa di Cicignano, al passaggio dei mezzi di soccorso e dei fornitori della struttura; durante il periodo di prova via Cicignano rimarrà comunque aperta al transito.

«Nei 15 giorni di prova il consiglio che diamo a tutti è quello di percorrere la via di Palazzina per rilevare eventuali problemi o criticità in vista della chiusura definitiva della via di Cicignano. — spiega il sindaco Simone Calamai — È importante poter procedere alla messa in sicurezza definitiva del fronte di frana nei pressi del torrente Stregale ma vogliamo garantire sempre la piena percorribilità verso la Rsa, le residenze private e le aziende agricole presenti a Cicignano».

La via di Palazzina, fino al termine dei lavori sulla via di Cicignano sarà aperta a senso unico alternato a vista con precedenza a coloro che percorrono la strada verso la salita.

[masi— comune di montemurlo]