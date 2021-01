montemurlo. VIA LIBERA ALLA COSTRUZIONE DI 39 NUOVI ALLOGGI RESIDENZIALI, UN PARCO URBANO E SPAZI PUBBLICI

Il consiglio comunale ha adottato il piano attuativo per un nuovo insediamento residenziale tra via Milano e via Cremona. Nasceranno 39 nuovi alloggi, un grande parco urbano e spazi pubblici. L’intervento inoltre prevede la cessione di un’area per la futura realizzazione di un edificio per housing sociale di mille metri quadri di superficie edificabile

MONTEMURLO. Il Comune continua a crescere, andando a riqualificare un’area della frazione di Oste attualmente incolta e inutilizzata. Il consiglio comunale di Montemurlo, infatti, nel corso dell’ultima seduta ha adottato il piano attuativo d’iniziativa privata per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale nell’area libera tra via Milano e via Cremona, che porterà nuovi servizi, spazi e attrezzature pubbliche per la frazione di Oste.

L’intervento prevede la realizzazione di tre palazzine di quattro piani per complessivi 39 alloggi, ma insieme agli appartamenti a Oste nascerà qualcosa di più. Il nuovo intervento infatti pensa allo sviluppo in termini di integrazione sociale e miglioramento della qualità della vita. La vera ricchezza della nuova edificazione di via Milano sta nella cessione al Comune di un’area di mille metri quadrati di superficie edificabile che sarà destinata alla futura realizzazione di un edificio per l’edilizia sociale.

Il social housing è caratterizzato da progetti di tipo sociale che hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l’integrazione, come ad esempio l’utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti. Un modo per dare risposta alla richiesta di alloggi a prezzo calmierato di cui anche Montemurlo sente il bisogno.

«Si tratta di un intervento molto importante che porta nuovi servizi e spazi pubblici nella frazione di Oste e va a riqualificare un“area non edificata e inutilizza in via Milano. —spiega il sindaco Simone Calamai — Grazie alla cessione di un terreno potremo dar vita a nuovi alloggi di edilizia sociale, integrandoli in un’area dove troveranno spazio il verde, la vita all’aria aperta e la socialità».

Tra via Milano e via Cremona, infatti, nascerà un grande parco urbano. Sarà realizzata infatti un’estesa fascia di verde pubblico attrezzato con alberi, panchine e fontanelle, che separerà l’area residenziale dal distretto produttivo, percorsi pedonali pavimentati, nuovi parcheggi pubblici (circa 50 oltre ai 74 privati) e una piazza di circa 500 metri quadri per incrementare così gli spazi pubblici e le attrezzature della frazione.

Sarà anche realizzato un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale lungo via Cremona che andrà a ricongiungersi con quello già esistente in via Milano. Tra gli altri interventi previsti nell’area a nord di via Cremona sarà realizzata un’area di sgambatura cani. Le osservazioni all’adozione del piano di lottizzazione potranno essere presentate entro il mese di febbraio 2021.

