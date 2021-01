montemurlo. VIA OSTE SI RIFÀ IL LOOK: AL VIA ALLA COMPLETA ASFALTATURA

Il Comune interviene in maniera definitiva per eliminare le criticità dell’asfalto e i ristagni d’acqua. Il sindaco Calamai: “Si tratta di un lavoro che cambierà il volto della via centrale della frazione, cuore pulsante del commercio e della vita sociale di Oste”

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo mantiene salda l’attenzione verso la frazione di Oste. Sono partiti oggi lunedì 11 gennaio i lavori di completa scarificazione e asfaltatura di via Oste, la strada principale della frazione. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria voluto dall’amministrazione comunale per risolvere definitivamente le criticità dell’asfalto di quella che è la strada del commercio e della vita sociale della frazione (la strada che di solito in estate ospita la grande manifestazione A spasso con l’Oste).

Il Comune, lo scorso autunno, aveva provveduto a mettere in sicurezza, attraverso l’utilizzo della macchina a caldo, alcuni tratti di asfalto che presentavano avvallamenti e crepature, in attesa dell’intervento definitivo. Purtroppo, però, a causa delle basse temperature e del maltempo dei mesi passati, l’intervento sul manto stradale era risultato disomogeneo e non pienamente soddisfacente, tanto che l’amministrazione comunale ha voluto provvedere quanto prima all’asfaltatura completa dell’asse viario principale della frazione e riqualificare definitivamente tutta la strada.

I lavori di asfaltatura, quindi, hanno preso il via oggi e vedranno la completa fresatura del manto stradale dissestato e il rifacimento del tappeto. « L’attenzione dell’amministrazione comunale verso la manutenzione e il decoro della frazione di Oste è sempre molto alta e questo lavoro lo dimostra. —spiega il sindaco Simone Calamai — Con la completa riasfaltatura di via Oste andiamo a riqualificare la via principale della frazione.

Si tratta infatti di un lavoro che cambierà in meglio il volto della via centrale, cuore pulsante del commercio e della vita sociale di Oste. Inoltre, con il rifacimento dell’asfalto andremo a risolvere definitivamente alcuni problemi legati alle caditoie a ristagni dell’acqua e renderemo la strada più sicura».

I lavori andranno avanti per circa una settimana e il cantiere procederà per fasi successive; potranno verificarsi brevi disagi per la circolazione. S’inizia da via Oste nel tratto dalla via Pistoiese alla via Puccini, compreso tra la rotatoria tra via Oste e via Puccini. Le attività di scarificazione e asfaltatura andranno avanti fino alle ore 19 di oggi e dalle ore 7 alle ore 12 di domani martedì 12 gennaio.

Poi il cantiere si sposta verso nord, in via Oste nel tratto dalla rotatoria di via Puccini all’intersezione con via Palarciano e Via Treviso. Si tratta di un lungo pezzo di strada, la cui asfaltatura richiederà tre giorni di lavori: le attività inizieranno alle ore 12 del 12 gennaio e andranno avanti fino al 15 gennaio alle ore 19.

La terza fase includerà la via Oste nel tratto dalla via Pistoiese alla via Palarciano — via Treviso con il rifacimento completo di tutta la segnaletica orizzontale (stalli di sosta, righe di margine e mezzeria, attraversamenti pedonali, segnali di stop…).

[masi —comune di montemurlo]