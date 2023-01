montemurlo. VIDEOSORVEGLIANZA, IL COMUNE PRESENTA UN PROGETTO DA 100 MILA EURO PER IL CENTRO CITTADINO

La richiesta presentata al ministero dell’Interno tramite la prefettura. Le telecamere saranno dotate di rilevatori dei flussi di traffico

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo, tramite la prefettura di Prato, ha presentato al ministero dell’Interno un progetto del valore di 100 mila euro per una nuova rete di video sorveglianza che controllerà il centro cittadino con il parco urbano e la viabilità circostante. Il Comune, in vista dell’ultimazione dei lavori, ha rinnovato la richiesta al ministero per ottenere il finanziamento con il quale sorvegliare, con oltre trenta occhi elettronici, la zona centrale della citta e migliorare la funzionalità delle telecamere già presenti.

«Grazie alle telecamere presenti sulla rotatoria di via Rosselli, poche settimane fa siamo riusciti a individuare il responsabile del danneggiamento agli scalini del nuovo viale pedonale tra via Carducci e il municipio, un uomo di Poggio a Caiano entrato nella zona pedonale con un fuoristrada. —spiega il sindaco Simone Calamai -—

Grazie a questo finanziamento riusciremo a installare una rete di video sorveglianza in grado di garantire la sicurezza del nuovo parco, ma anche di andare a potenziare le telecamere già presenti nella zona del municipio, migliorandone il servizio e le prestazioni di funzionalità.

Le telecamere possono rappresentare un deterrente contro atti vandalici e l’impegno dell’amministrazione comunale, attraverso l’attività della polizia municipale, è rivolto a individuare atti illeciti che vanno a danneggiare il patrimonio pubblico»

Saranno sei le telecamere, dotate anche di un sistema per la lettura delle targhe e di controllo dei flussi del traffico, che sorveglieranno le tre nuove rotatorie di via Rosselli – via Carducci, di via Pascoli — via Montalese e di via Pascoli — via Carducci.

Strumenti che consentiranno di monitorare i flussi veicolari e quindi di programmare eventuali interventi migliorativi. Saranno, invece, venti le telecamere che vigileranno sul nuovo parco urbano che sarà completato entro la primavera. Due telecamere saranno posizionale nell’area del laghetto, quattro nella zona del campo da basket e dell’anfiteatro, quattro quelle che vigileranno sullo skatepark e playground e infine tre per lo spazio giochi per i bambini più piccoli.

Le altre telecamere previste nel parco saranno dotate di un sistema di video analisi, in grado di rilevare in automatico episodi criminosi e di lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. Nello stesso progetto è prevista anche l’installazione di router wi-fi per accedere liberamente a internet. Infine tutto il parco sarà dotato di un sistema di audio-diffusione per la trasmissione di avvisi pre-registrati in caso di allerta o emergenza.

[masi —comune di montemurlo]