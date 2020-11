montemurlo. ZONA ARANCIONE, IL SINDACO CALAMAI: “UN SACRIFICIO NECESSARIO”

Una misura condivisibile perchè la priorità è la tutale della salute dei cittadini

MONTEMURLO. Con il decreto che tra poche ore firmerà il ministro Speranza anche la Toscana entrerà da domani mercoledì nella zona arancione.

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso la notizia con soddisfazione: «Non potevamo più andare avanti così. Si tratta di un sacrificio necessario per bloccare l’escalation dei contagi da Coronavirus, che in molti casi richiede il ricovero in ospedale.

Anche a Montemurlo i numeri dei contagi hanno raggiunto livelli di guardia che, come ho detto anche domenica, richiedono l“adozione di misure più stringenti.

L’inserimento della Toscana nella zona arancione è una misura necessaria e pienamente condivisibile, perché la priorità è la tutela della salute di cittadini.

Dobbiamo evitare il ripetersi di scene come quelle che abbiamo visto lo scorso fine settimana con assembramenti e ritrovi, leggerezze che in questa fase di emergenza sanitaria sono intollerabili».

[masi — comune di montemurlo]