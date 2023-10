morale & politica. SE IL MONDO È AL CONTRARIO, A CHI SPETTA IL DOVERE DELLA RETTITUDINE, SOLO AL POPOLO BUE CHE PAGA GLI STIPENDI A TUTTI?

Riflessioni per il Vescovo Fausto Tardelli in visita ad Agliana. Le procure stanno al popolo come i dipendenti comunali stanno ai cittadini: e vi spiego perché…

TRA FALSI, CALUNNIOSI E PICCHIATORI

POCHI SON SANI E MOLTI PIÙ I DI FUORI!

Si dice comunemente che Machiavelli sia stato l’inventore dell’idea che tra politica e morale non debbano esserci legami e che la politica deve viaggiare spedita ad ogni costo perché quel che conta è che il principe possa fare tranquillamente gli affaracci sua. In realtà è un’idea bislaccoide dei filosofi dei tempi moderni e contemporanei, perché, se ciò è vero nel binomio politica-chiesa cattolica, vero era anche nei tempi più antichi per non dire preistorici, se vogliamo credere a Omero e al famoso episodio di Odisseo-Ulisse che tira una legnata sulla testa a Tersite quando, ragionando in termini di morale, quel soldato semplice dalla testa a pera accusa Agamennone di fare la guerra di Troia, ma col sangue del popolo e dei combattenti. Come vedete, tutto ciò che si dice è già stato detto. Magari in forme diverse e meno elaborate, ma detto. Per cui la Bibbia ci parla di «niente di nuovo sotto la luce del sole». Il vescovo Fausto Tardelli sta facendo il giro dei Comuni pistoiesi che, realisticamente parlando, sono istituzioni più o meno manipolate e sotto ricatto di due opposti schieramenti: non la destra e la sinistra, perché l’analisi sarebbe riduttiva; ma la politica discutibile delle destre e delle sinistre che cozza contro uno zoccolo durissimo rappresentato dalla burocrazia, vera padrona della situazione. Una padrona che sa perfino piegare i personaggi menci che si prestano alla politica-e-amministrazione e che trovano refugium peccatorum sotto l’ala protettiva di un’altra burokràzia di tipo sovietico: i magistrati delle procure. La cosa è sotto gli occhi di tutti e non è certo colpa mia di stalker se è così.

Volendo parlare in termini di logica matematica, occorre impostare una proporzione che indica, con solare evidenza, la melma in cui la repubblica si trova a nuotare oggi, dopo la bi-elezione (inconcepita e inconcepibile), di un non-presidente come il mùtolo Mattarella, anch’egli coperchio-stagno alla pentola a pressione “popolo sbeffeggiato dal potere”.

E cola la proporzione:

le procure : al popolo = i dipendenti comunali : ai cittadini amministrati (male)

Si noti che anche sindaci (e minchioni varii: assessori, presidenti di consiglio, commissioni etc…) rientrano nella categoria dei compressi: perché sono tra incudine e martello.

Da una parte li stressano i responsabili dei loro partiti che hanno da fare il loro tornaconto; dall’altra li tallonano le-teste-di-gesso dei dipendenti, cranii fragili e sfarinabili, ma, di fatto, più duri del diamante che, al confronto, è una ricottina. Così parlava il professor Noferini quando ero in prima e seconda media, al Poggio a Caiano, insieme all’oggi don Paolo Tofani di San Piero.

Detto questo: se morale e politica sono scissi, a chi tocca parlare di questione morale e di azione immorale?

A occhio e croce la questione morale (quella cara a Berlinguer) non può più toccare alla chiesa cattolica perché si è rivelata per quello che è, una sorta di mutante che con Bergoglio e la mafia di San Gallo apre a tutti fuorché ai credenti non dico lefevriani, ma tradizionali. Nella chiesa può entrare, oggi, senza alcun filtro, perfino la migrazione degli gnu: non muri, ma ponti.

Non può, però, toccare neppure – sotto forma di punizione dell’immoralità/illegalità dilagante – a quelli che dovrebbero essere (ma non lo sono affatto) les anges gardiennes (gli angeli custodi) de la loi méprisée (della lège, spregiata, dell’ispettore Clouseau-Pantera Rosa).

A chi spetta, allora, la questione morale? Non si sa più. E il mondo è, proprio per questo, schizofrenico. Come la giustizia e come la chiesa: entrambe «autorità costituite» direbbe la Gip Patrizia Martucci.

E se qualcuno, per caso, fa il cireneo e dà una mano a Gesù portandogli la croce per qualche metro verso il Golgota? Ci pensa subito un magistrato zelota (stessa radice di zelante) a curarsene perseguitandolo se non appartiene alla certificata parrocchia della sinistra progressista o a quelle (varie) delle «prossimità sociali» di Tommaso Coletta.

E dunque:

Come faccio a fidarmi di un Coletta che protegge la sorella del suo superiore Luca Turco Come faccio a fidarmi di un Curreli che non dovrebbe stare nello stesso tribunale della moglie, ma ci sta; si incrocia con i provvedimenti della coniuge; ci sta sotto gli occhi di tutti, compreso il presidente Maurizio Barbarisi, ma nessuno fiata, anzi viene protetto e giustificato?

E me chi mi giustifica? Come faccio a fidarmi di una giudice delle esecuzioni – l’incompatibile Nicoletta Maria Caterina Curci, moglie di Curreli – che manda in rovina la Luciana Ferretti negandole una dilazione di sequestro fino a novembre; le fa perdere tutte le piante e poi lascia che il tempo corra fino a novembre (perché ora ci siamo, no?) mentre ancora nessuno dell’Isveg ha messo all’asta il bene sequestrato Garden Ferretti? Come faccio a credere alla terzietà e imparzialità di Curreli che, da una parte vive di stipendi pagati dagli italiani e dall’altra favorisce i clandestini nell’area pistoiese dirigendo il traffico con la sua Terra Aperta?

E ancora molto altro.

Onde, da buon anarchico che sa rispettare le leggi (ma non gli uomini che le amministrato in contraddizioni e nefandezze), su questo giornale sequestrato da tre democratici come Coletta, Contesini e Curreli, mi pregio di rivolgermi al vescovo Fausto Tardelli con le famose parole di Cristo: «15 Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. 16 Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? 17 Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; 18 un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. 19 Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. 20 Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere» (Matteo 7:15-20).

Nella fattispecie, per quanto riguarda Agliana, aldilà del loglio della giunta, due amministratori in particolare, sindaco Benesperi e assessore Ciottoli, sono una zizzania da sradicare e mandare in Geenna: falsi testimoni in aula e calunniatori degli amici che li hanno portati al soglio del loro infame dis-governo.

Bugiardi peggiori di Giuda, lecchini della chiesa cattolica (6 mila euro a don Tofani e Ciottoli è anche nipote di un prete a me assai caro) e responsabili in solido dei danni arrecati al popolo di Agliana con il loro “infinocchiato endorsement” al mai-comandate Andrea Alessandro Nesti.

In più, Ciottoli è anche un conclamato fascista capace di picchiare la gente per strada con un tubo, e di aggredire e minacciare un Alessandro Romiti nella cui casa, questo essere irricevibile che vorrebbe essere eletto perfino consigliere regionale, ha mangiato più o meno a ufo per anni.

E gli è andata bene perché tutta la procura pistoiese – quella irregolare e dei magistrati infedeli alla Costituzione – li hanno pure gratificati sancendo la legittimità del loro paraculismo politico.

Eccellenza, come si fa a non sperare solo in+ un Dio dell’Antico Testamento? Un Dio da razzi su Sodoma e Camorra, e non dell’amore…?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]