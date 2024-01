MOROSI INCOLPEVOLI, PUBBLICATO L’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Le domande devono essere trasmesse attraverso lo portello Telematico Polifunzionale

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha approvato l’avviso per i contributi straordinari destinati agli inquilini morosi incolpevoli su cui grava una procedura giudiziaria di sfratto, aggiornando requisiti e finalità del bando finora vigente, sulla base dello specifico Decreto Ministeriale e delle risorse disponibili.

Si tratta di una forma di sostegno che consente il ristoro del credito da parte degli locatori e la tutela dell’alloggio per gli inquilini che, a seguito di una consistente riduzione del reddito, non hanno potuto provvedere al pagamento del canone.

Sono dunque aperti i termini per presentare domanda di contributo. L’avviso può essere consultato sul sito del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it) nell’area tematica Politiche sociali, sezione Servizi per l’abitare.

Le domande possono essere presentate fino a esaurimento delle risorse disponibili, unicamente in modalità telematica attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia (https://sportellotelematico.comune.pistoia.it) al quale è possibile accedere con SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o Carta di identità elettronica o Tessera sanitaria abilitata, intestati al richiedente. Il protocollo generale del Comune non potrà accettare domande inviate in formato cartaceo, tramite Pec o posta elettronica.

I richiedenti in grado di accedere autonomamente allo Sportello Telematico, ma privi di strumenti informatici (computer, scanner, lettore smartcard) possono utilizzare gratuitamente la postazione disponibile senza prenotazione in Biblioteca San Giorgio.

Per presentare domanda occorre essere residenti nel Comune di Pistoia; avere la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto di procedura di rilascio per il quale si richiede il contributo; essere in una condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo, a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; avere un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro; essere destinatari di uno sfratto per morosità convalidato dal Tribunale. Tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione sono meglio riportati nell’avviso pubblico.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio Politiche di inclusione sociale in via Aldo Capitini 7, telefono 0573 371400.

[comune di pistoia]