MORTI SUL LAVORO, A QUARRATA UNA ASSEMBLEA SINDACALE DELLA CISL

QUARRATA. La Cisl Toscana Nord di Pistoia informa che domani 20 febbraio 2024 a partire dalle ore 14,45 presso il Magazzino LVM Services di Quarrata in via del Bavigliano 28/36 Catena si terrà un’Assemblea Sindacale contro le morti sul lavoro, la prima programmata in Toscana dopo gli accadimenti di Firenze dove sono morte 5 persone.

Interverranno all’Assemblea i segretari Nazionali della Filca (Edili) e Fim (Metalmeccanici) e il Segretario Generale della Cisl Toscana.

[biagini— cisl]