MORTO IL FONDATORE DELLA LAVANDERIA “ALDA RINNOVA”

PISTOIA. [a.b.] È scomparso a 90 anni Cinzio Sighinolfi, fondatore della nota lavanderia di Pistoia “Alda Rinnova”. In un messaggio Cna Toscana Centro con il Presidente Claudio Bettazzi, la Vicepresidente Elena Calabria, il Direttore Cinzia Grassi, il Presidente di CNA Pensionati Luciano Bartolotti, e tutto il gruppo dirigente, ha espresso il proprio cordoglio.

“Sighinolfi, in qualità di imprenditore e dirigente della già Cna di Pistoia, si è contraddistinto per l’impegno e la dedizione impiegati nella tutela sindacale e nell’affermazione delle imprese del suo settore, rivestendo per molti anni il ruolo di Presidente di categoria e, raggiunto il pensionamento, dal 1993 al 1997 ha scelto di proseguire la sua attività nella famiglia Cna ricoprendo l’incarico di Presidente provinciale di Cna Pensionati Pistoia”

“Con gratitudine e affetto oggi l’associazione tutta — conclude la nota — rivolge a Cinzio l’ultimo saluto e si stringe al dolore dei suoi cari, nella certezza che i suoi insegnamenti non verranno dimenticati”.