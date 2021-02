motori. LA 32a LIMABETONE SI CORRERÀ DOMENICA 29 AGOSTO

Dopo due anni di stop forzati: 2019 e 2020, la corsa in salita torna nel calendario del Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche

ABETONE CUTIGLIANO. La 32a Limabetone si correrà domenica 29 agosto.

Dopo due anni di stop forzati nel 2019, a causa la chiusura della Sp 20, l’importante strada di raccordo con l’Abetone e nel 2020, a causa Covid e delle stringenti norme per far fronte all’emergenza sanitaria, la corsa in salita torna nel calendario del Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche (Civsa).

Sarà il settimo dei dieci appuntamenti in cui si articola il campionato riservato alle auto che hanno fatto la storia delle corse in salita.

La corsa, organizzata dall’Associazione Sportiva Abeti Racing di San Marcello P.se, si svolgerà in un’unica manche e due di prove ufficiali il sabato, sul classico tracciato di 8 km ricavato sui tornanti della Ss 12 dell’Abetone e del Brennero, con partenza da Ponte Sestaione e arrivo a Le Regine.

Come di consueto, due i riconoscimenti speciali abbinati alla gara dedicati agli indimenticabili campioni delle salite originari della Montagna Pistoiese: il Trofeo Fabio Danti e la Coppa Mauro Nesti.

Questo il calendario Civsa 2021:

16/04 – 18/04, 34a Camucia – Cortona (Ar); 30/04 – 02/05, 13° Trofeo Storico Luigi Scarfiotti Sarnano–Sassotetto (Mc); 14/05 – 16/05, 14a Scarperia – Giogo (Fi); 04/06 – 06/06, 24a Lago Montefiascone (Vt); 19/06 – 20/06, 33a Bologna Raticosa (Bo); 09/07 – 11/07, 39a Cesana Sestriere (To); 28/08 – 29/08, Trofeo Fabio Danti – 32a Limabetone (Pt); 17/09 – 19/09, 6a Salita Storica Monte Erice (Tp); 24/09 – 26/09, 42a Coppa Chianti Classico Uberto Bonucci (Si); 08/10 – 10/10, 4a Coppa Faro–Pesaro (Pu);

Come gara di riserva, è prevista la Coppa Della Consuma.

