motorizzazione. MAZZETTI (FI): “SOLA SEDE DI FIRENZE NON PUÒ COPRIRE ANCHE PRATO E PISTOIA. SERVONO NUOVI UFFICI”

La deputata pratese ha scritto al ministro Salvini, viceministri e sottosegretari per avviare un percorso risolutivo all’annoso problema

PRATO –PISTOIA. “La sola sede dell’Ufficio Civile della Motorizzazione di Firenze, che dovrebbe coprire anche Prato e Pistoia, non è materialmente in grado di rispondere a tutte le richieste, come rinnovi o esami, e soprattutto in tempo. È un problema che ho seguito a lungo negli anni e ieri ho scritto a Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, Viceministri e Sottosegretari, con l’obiettivo di avviare un percorso risolutivo che passa, necessariamente, dal coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e dall’ascolto di tutti gli interessi.

Anche in questo settore, la città di Prato, come ancora troppo spesso avviene, è penalizzata dal sistema centralistico fiorentino e non ha quei servizi in grado di rispondere ai bisogni della sua popolazione, che è numerosa e varia, e del suo tessuto imprenditoriale.

Sono convinta che occorrano delle nuove sedi, sfruttando anche quelle degli Enti che hanno già manifestato disponibilità, e sono certa che il Ministero del Governo di Centrodestra farà il possibile per trovare una soluzione a un problema annoso per Prato e non solo, che da anni denunciamo”.

Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

[lorenzo somigli]