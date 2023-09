MOVIMENTO AURORA: “CARO GORBI, CHI MANIFESTA ATTEGGIAMENTI ANTIDEMOCRATICI E DISPOTICI È PROPRIO LEI!”

I Coordinatori Provinciali del Movimento Aurora Nenciarini e Dolfi rispondono al vicesindaco di Serravalle Pistoiese Gorbi

SERRAVALLE. Il sig. Gorbi continua a far dire alle persone quello che non hanno detto, anzi (in questo caso) quello che non hanno scritto. Riguardo alla nostra richiesta sui migranti presenti nel nostro comune ha superato veramente ogni limite.

O il vicesindaco non sa più leggere oppure molto più probabilmente (e come ormai di consueto) trasforma la verità a proprio uso e consumo.

Prima di tutto abbiamo scritto in qualità di coordinatori provinciali del Movimento politico “Aurora” e non come rappresentanti di “Serravalle Civica”; in secondo luogo si fa riferimento al sistema di accoglienza nazionale dei migranti e nessuno ha chiesto i nominativi dei migranti accolti dal comune di Serravalle, bensì il loro numero; in terzo luogo la richiesta non è risultata affatto non accoglibile, ma da riformulare da parte dei richiedenti, come si legge nella risposta dell’ufficio comunale competente; per ultimo – ed è la cosa più importante — la richiesta è stata fatta prima di tutto, come si legge nella presentazione del testo alla cittadinanza, a tutela della sicurezza, dell’incolumità e dell’igiene dei migranti.

Il vicesindaco fa il processo alle intenzioni, concludendo che vogliamo svolgere una indagine statistica. In realtà ci muove solo la preoccupazione che le norme siano rispettate e che si conosca la realtà dell’immigrazione nel nostro comune con l’obiettivo di una piena integrazione e inclusione.

L’amministrazione non ha mai fatto parola sul fenomeno dell’immigrazione. Ma se non si conoscono le persone accolte e dove sono alloggiate di quale integrazione e inclusione si vuole parlare, visto che i due processi coinvolgono la nostra comunità? Secondo il vicesindaco si tratta di informazioni irrilevanti?

È molto grave l’accostamento della nostra lecita richiesta a comportamenti discriminatori: si scomoda addirittura il nazi-fascismo citando il censimento degli ebrei dopo le leggi razziali del 1938.

Caro vicesindaco, siamo noi a provare inquietudine di fronte ad una amministrazione che nasconde ciò che fa e come opera ai cittadini e che per di più si permette di stravolgere sempre i fatti reali e la verità gettando fango su chi non condivide le sue posizioni.

Si deve solo vergognare!

Con questo suo intervento pubblico chi manifesta atteggiamenti dispotici, discriminatori e antidemocratici è proprio lei!

Sergio Nenciarini

Angelo Dolfi

Coordinatori Provinciali del Movimento Aurora