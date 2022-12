MOVIMENTO AURORA: “FACCIAMO GLI ACQUISTI NATALIZI NEI NOSTRI NEGOZI DI VICINATO, PER FAVORIRE L’ECONOMIA LOCALE”

Busetto e Bardelli: “Siamo a fianco degli esercenti e degli artigiani, le categorie più colpite dalla crisi economica degli ultimi anni”

PISTOIA — LUCCA. Il Movimento Aurora, che sostiene la produzione e il commercio locale schierandosi a fianco degli esercenti e degli artigiani, sostiene adesso ancor più convintamente la loro attività, poiché tra mille difficoltà — nonostante risultino tra le categorie più colpite dalla crisi economica degli ultimi anni– cercano comunque di mantenere vivo un servizio importante e di qualità alla cittadinanza.

Pertanto in occasione delle feste natalizie invitiamo i cittadini a non dimenticare per i loro acquisti coloro che hanno contribuito ormai da anni allo sviluppo economico dei comuni e alla promozione dei prodotti tipici del territorio, garantendo fedeltà alle nostre tradizioni.

Siamo convinti che, al di là dei provvedimenti governativi, i gesti di collaborazione, solidarietà e aiuto reciproco potranno essere determinanti per l’uscita dalla crisi economica e il rilancio della economia locale e nazionale.

Emanuela Busetto, Presidente Movimento Aurora

Elena Bardelli, Segretario Movimento Aurora