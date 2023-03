MOVIMENTO AURORA: “IL GOVERNO SUL GENDER CEDE ALLA SINISTRA”

Busetto e Bardelli sul docente universitario Trabucco. “La teoria di genere è discriminante”

PISTOIA —LUCCA. Il corso di aggiornamento che si terrà al liceo De Andre’ a Brescia il 7 Marzo ha come tema la carriera alias, uno dei tanti dedicato alle teorie di genere e finanziato dall’Unione Europea. Per un mese la revisione scolastica si concentra su temi civili quali costruzione dell’identità, superamento del binario, carriera alias. – È già grave che con soldi pubblici si programmino eventi le cui esigenze siano nutrite da un numero esiguo di persone. La legge contempla i grandi numeri, contrariamente il suo valore è discriminante – commentano la nota Emanuela Busetto, Presidente movimento Aurora – e Daniele Trabucco Professore di Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani — ma ci chiediamo chi stia mistificando la verità: il deputato FDI Maria Teresa Bellucci che fa sapere che il ministero di cui è vice “Lavoro e Politiche Sociali” non ha dato il patrocinio all’iniziativa, o i volantini che invece lo riportano? FDI fino al 25 settembre faceva battaglie contro le famigerate teorie gender, è un ulteriore arresa al pensiero dominante?

Il segretario del movimento Elena Bardelli ricorda che la carriera alias è invenzione delle lobbies LGBT. Perplessità aveva già sollevato l’indifferenza del ministro dell’istruzione Valditara sull’argomento; adesso, dopo l’intervento di Bellucci, che giustifica l’attuale Ministero del Lavoro, è chiaro e lampante che esecutivo e FDI hanno già ceduto alle posizioni della sinistra tradendo il proprio elettorato.

[movimento aurora]