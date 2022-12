MOVIMENTO AURORA: “IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE INTERVENGA IN MERITO ALLA CARRIERA ALIAS”

Circa 160 scuole italiane l’hanno già adottata

PISTOIA —LUCCA. In ambito scolastico si comincia a parlare sempre più spesso di carriera alias, ossia della possibilità offerta da alcune scuole agli studenti transgender che vogliano vedere riconosciuta la propria identità di genere a prescindere dal sesso biologico. In pratica la carriera alias si inquadra come un profilo burocratico, alternativo e temporaneo, riservato agli studenti di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta: un nome scelto viene a sostituire nel contesto scolastico il nome anagrafico, quello scritto nei documenti ufficiali e dato alla nascita in base all’identità sessuale.

Si tratta di iniziative assunte arbitrariamente dai singoli istituti scolastici, poiché in Italia non esiste nessuna normativa che autorizzi e regoli tale procedura.

Oltre al fatto, quindi, che non esiste nessun fondamento giuridico alla carriera alias, quest’ultima rischia di ottenere effetti contrari alla finalità per cui viene introdotta, ossia rimuovere il disagio sociale degli studenti transgender. Infatti la sostituzione dei dati anagrafici riguarda solo l’ambito scolastico: negli altri contesti i ragazzi manterranno lo stesso nome e lo stesso sesso biologico, vedendo aumentare il proprio senso di frustrazione.

Inoltre l’esperienza insegna che spesso i giovani transgender, crescendo, cambiano idea, decidendo di tornare alla loro identità originaria, con tutte le dure criticità che esso comporta.

Per questo, per garantire e tutelare il bene dei ragazzi occorre porre fine al più presto a simili progetti scolastici. Solo l’intervento autorevole del Governo (di destra) può essere risolutivo. Auspichiamo pertanto che il Ministro dell’Istruzione rompa gli indugi per dettare linee chiare e precise in merito.

Emanuela Busetto, Presidente Movimento Aurora

Elena Bardelli, Segretario Movimento Aurora