MOVIMENTO AURORA: “LE CONTRADDIZIONI DEL GOVERNO MELONI”

Busetto e Bardelli: “Proseguono sulle teorie di genere, carriera alias, rincaro energetico e mancato contenimento delle accise”

PISTOIA —LUCCA. Non era lontano il tempo in cui i partiti di centrodestra, ed in maniera più marcata Fdi, facevano campagne di sensibilizzazione anti teorie di genere e carriera alias. Unici favorevoli quelli di sinistra che, pur non vincendo elezioni da anni , governarono patrocinando negli istituti scolastici le aberranti culture.

Il governo cambia ma neppure il fantomatico centro destra a trazione Meloni si impegna, fino ad oggi, a portare ad esaurimento questo tipo di insegnamento che persiste ancora in molte scuole del Paese. Fatto inconcepibile e per la gravità in cui vengono manipolate le giovani menti e per l’incoerenza del partito a trazione maggiore nel governo.

Le contraddizioni proseguono — affermano Emanuela Busetto ed Elena Bardelli del movimento Aurora — e raggiungono l’intera Nazione. Nella manovra di bilancio vengono destinati 20 miliardi dei complessivi 35 per mitigare il rincaro energetico.

Si usano soldi pubblici per alleviare un problema sociale. Contemporaneamente però, decade lo sconto sulle accise introdotto dal precedente governo. Si usano quindi soldi privati per contenere il rincaro dovuto al rialzo dei prezzi di listino degli idrocarburi ed il mancato contenimento delle accise.

Il rialzo del prezzo dell’energia è figlio di una politica oltreoceano che ha trovato riscontro positivo nella linea estera dragoniana e dalla quale Meloni ed alleati dovevano prendere le distanze; lo sconto sulle accise è questione che riguarda unicamente l’attuale esecutivo.

Emanuela Busetto – Presidente Movimento Aurora

Elena Bardelli- Segretario Movimento Aurora