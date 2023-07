MOVIMENTO AURORA: L’INGANNO FDI CONTINUA CON L’IPOTESI VALDITARA

Busetti e Bardelli sul riconoscimento di identità di genere per i dipendenti della scuola che hanno intrapreso il percorso di transizione di genere

PISTOIA. È il 14 Luglio — la nota ha inizio con Emanuela Busetto, Fondatrice e Presidente del Movimento Aurora — quando viene firmata l’ipotesi di contratto collettivo nazionale per il personale scolastico. Le parti in causa sono Aran e Sindacati l’art. Incriminato è il 21.

L’articolo prevede il riconoscimento di identità di genere per i dipendenti che hanno intrapreso il percorso di transizione di genere. Una dicitura che appare a sorpresa ma elogiata dal Ministro dell’Istruzione Valditara e firmata dal Governo Meloni. FDI si è rivelato la più grande menzogna della destra italiana.

Subdoli, incoerenti, ingannevoli, si sono presentati con promesse smontate in meno di un anno di legislatura. Dai mancati investimenti sanitari, all’emigrazione dai numeri insostenibili, al signoraggio al’’UE. Un ulteriore tassello si unisce al pensiero unico, il riconoscimento di una norma ideologica di sinistra radicale che, priva di riscontro scientifico, si avvale della semplice percezione.

Una deriva giuridica che crea un vuoto legislativo fra intraprendere e porre termine.

Per Elena Bardelli — Segretario Movimento Aurora — si tratta di una contraddizione, da parte del governo di centrodestra a trazione FDI, di quanto è stato da sempre sostenuto in ambito di principi non negoziabili e gender. FDI dall’ opposizione contrastava l’introduzione della teoria di genere nelle scuole. Solo un anno fa il partito aveva avversato pubblicamente la circolare inviata dall’allora Ministro Bianchi che invitava le scuole ad organizzare iniziative per sensibilizzare gli alunni alle tematiche di genere.

Molti i genitori che si sentono traditi per il consenso accordato a FdI, ma la cosa a nostro avviso grave è che il governo avalli una prassi non normata dalla legge italiana e disconosciuta dalla psicologia e dalle neuroscienze. A tal proposito interviene anche il Presidente di Opera Omnia, Alessandro Bertirotti, antropologo della mente e docente presso l’Università di Genova, affermando che “una tematica così delicata, dolorosa e importante — come disforia di genere — dovrebbe essere trattata con la cautela necessaria e che si addice ad un qualsiasi governo serio”.

[movimento aurora]