MOVIMENTO AURORA: PRIMO EVENTO AD AULLA

Domani sabato 15 aprile incontro su “Povertà e Indigenza”

MASSA. Si terrà ad Aulla, domani sabato 15 Aprile alle ore 16 presso la Sala Consiliare, la prima uscita ufficiale del Movimento Aurora. Abbiamo pensato ad un argomento che da troppo tempo non viene più portato alla ribalta — fa sapere il Presidente Emanuela Busetto.

La manifestazione si avvale di ospiti di levatura nazionale: Giuliana Mieli psicoterapeuta La cura, fondamento per l’evoluzione della specie sarà il primo intervento, a seguire Claudio Bonvecchio, professore di Filosofia Delle scienze Sociali La ricchezza della Povertà e Alessandro Bertirotti Antropologo della Mente con “Poveri noi. Per la parte politica ad Elena Bardelli, segretario Aurora e Riccardo Burlando, responsabile nazionale, spetta il compito della conclusione, mentre la sintesi politica verrà effettuata dallo stesso Presidente.

Modera il dibattito Gianluca Pedretti responsabile provinciale del Movimento, mentre i saluti alla cittadinanza non possono che spettare al Sindaco, Avv. Roberto Valettini.

A nostro avviso — conclude la nota Busetto — i due sinonimi contengono sottili differenze da sottolineare e che verranno esposte nell’arco della manifestazione.

L’argomento trattato è stato scelto e voluto dai vertici politici di Aurora, che ringraziano gli ospiti per aver aderito all’iniziativa, così come anticipatamente ringraziano tutti coloro che vorranno prendere parte all incontro.

[movimento aurora]