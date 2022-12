movimento aurora. SANITÀ TOSCANA: “FIORE ALL’OCCHIELLO?”

Bardelli e Busetto sulla annunciata riorganizzazione del servizio sanitario e socio-sanitario nella Regione

PISTOIA — LUCCA. Quando si parla di sanità in senso non troppo favorevole, la Toscana, il fiore all’occhiello, scala le classifiche: da decenni impiega soldi pubblici per servizi di scarso valore o comunque non consoni e non richiesti.

Dal 20 dicembre — fa sapere la Regione attraverso una nota — è stato dato il via libera alla riorganizzazione del servizio sanitario e socio-sanitario applicando alla lettera il decreto ministeriale 77. Il nuovo regime sanitario sarà portato a compimento nei prossimi 3 anni e prevede un riassetto territoriale a nostro avviso — commentano la nota Busetto e Bardelli- —insufficiente nel carico emergenza/urgenza.

Oltre al potenziamento delle cure domiciliari — e vogliamo credere in buona fede a quanto appreso — il resto ci pare un caos.

Troppe le figure alle quali rivolgersi per cercare risposte sanitarie veloci ed eloquenti; 37 cabine di regia con il compito di smistare le richieste dei cittadini, quando bastava integrare i Cup di zona a favore soprattutto delle persone anziane e più fragili, che hanno bisogno di punti di riferimento fermi e certi.

Digitalizzazione, telemedicina, telemonitoraggio, case e ospedali di comunità sono vocaboli e concetti di risonanza ministeriale, ma poco consoni alla cura dei pazienti.

Ancora una volta si è persa l’occasione per dare al territorio toscano la risposta efficace in ambito sanitario: assunzioni di operatori sanitari,118 e Pronti Soccorso funzionanti con personale preparato, ripristino dei reparti dismessi nei piccoli ospedali, riconoscimento di primo livello ai nosocomi montani e di area disagiata sono alcuni esempi.

Abbiamo bisogno di una maggiore rete capillare in grado di intervenire sull’emergenza— urgenza .La sanità deve tornare al ruolo primario della cura del malato, senza disperdere risorse umane e finanziarie in situazioni fantascientifiche.

Emanuela Busetto, Presidente Movimento Aurora

Elena Bardelli, Segretario Movimento Aurora