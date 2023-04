MULTIVERSO DANZA, OTTIMI PIAZZAMENTI AL CONCORSO INTERNAZIONALE “MARIA TOTH.11”

“Riconosciuto e premiato l’impegno delle nostre ragazze”. I risultati ottenuti

QUARRATA. La primavera porta con sè tanti eventi di danza e cultura e di conseguenza settimane di preparazione per gli allievi di Multiversodanza.

Domenica 2 aprile ha visto come protagoniste allieve di varie età, dalle più piccole della classe di propedeutica alla danza – Olivia Mearini e Lucy Macorrej, 8 anni, al loro primo concorso — passando per tre ragazze delle classi Intermedie — Valentina Vadalà, Emma Giarrè e Sofia Filippi Spini, fra i 13 e i 12 anni — fino ad arrivare alle allieve delle classi avanzate — Serena Meloni, Sofia Sguerri, Letizia La Mura, Martina Iorio, Denise Martino, Noemi Santini e Ilaria Curca, dai 14 ai 19 anni.

Queste piccole e grandi danzatrici hanno partecipato al concorso internazionale di danza “MariaToth.11” (Concorso di Danza Classica, Modern e Contemporanea) promosso da Danzaria® (Centro Internazionale di Formazione Danza) di Montevarchi svoltosi al Teatro dei Salesiani di Figline e Incisa Valdarno, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

La Giuria Internazionale composta da Bibiana Lanczova (Slovacchia), Philipp Kruger (Danimarca), Robert Hlatky (Olanda), Clement Bugnon (Svizzera) e presieduta dalla Fondatrice del Concorso Maria Toth, ha assegnato alle ragazze i seguenti riconoscimenti:

Olivia Mearini e Lucy Macorrej Birichine, coreografia di Anna Serova, 2ª classificate Duo Classico Baby;

Valentina Vadalà Primavera, coreografia di Patrizia Cartei, 3ª classificata Solisti Classico Under

Emma Giarrè, Sofia Filippi Spini, Valentina Vadalà, Galop, coreografia di Patrizia Cartei, 2ª classificate Gruppi Classico Under; Serena Meloni e Sofia Sguerri Pizzicato Harlequinade repertorio classico coreografia di Marius Petipa, 2ª classificate

Duo/Trio Classico Junior; Serena Meloni, Sofia Sguerri, Letizia La Mura, Martina Iorio, Denise Martino, Noemi Santini e Ilaria Curca, gruppo di Danze di Carattere Accademiche, Pettegole coreografia di Anna Serova, 2ª classificate composizione coreografica;

Ilaria Curca e Noemi Santini Closer coreografia di Valentina Pacini, 2ª classificate Duo/Trio Modern/Contemporaneo Senior, con borsa di studio per partecipare al Concorso Internazionale di Danza di Chiavari del 2-3 Dicembre 2023.

Da parte della direttrice artistica Patrizia Cartei e delle altre insegnanti che le hanno preparate, Anna Serova e Valentina Pacini, i complimenti e l’abbraccio a tutte queste ragazze e al loro impegno, che dimostrano sempre in ogni occasione e che anche in questo importante evento è stato riconosciuto e premiato!

