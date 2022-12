MULTIVERSODANZA, INIZIO PROMETTENTE PER IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

Buoni risultati ottenuti da tre allieve della scuola quarratina al concorso “Vibes On Stage 2022”

QUARRATA. Inizio di stagione “promettente” per Multiverso danza di Quarrata reduce dal concorso di danza “Vibes On Stage 2022”, a cura di Liliana Candotti, organizzato dal Csen (centro sportivo educativo nazionale) e dalla scuola Alambrado Danza.

In una cornice avveniristica e magica, tutto acciaio e vetro (quella del nuovo Teatro di Fiesole) alcune allieve della scuola di danza quarratina diretta da Patrizia Cartei nel primo appuntamento importante dell’anno accademico in corso sono tornate a respirare l’aria di un palcoscenico nuovo e dallo stile moderno che già di per sè rappresenta una bellissima occasione di esibirsi e confrontarsi con tanti altri allievi ma sopratutto con se stessi e il proprio lavoro e impegno.

Denise Martino, 13 anni, Ilaria Curca e Noemi Santini, 18 anni si sono esibite in assoli di repertorio di danza classica e in assoli e duo di danza contemporanea ottenendo buoni risultati di cui andare orgogliose:

Denise Martino con “Variazione da Coppelia Atto I” (coreografia di Saint-Leon, revisione coreografica Patrizia Cartei) 2ª classificata Solisti Classico Juniores con borsa di studio per Easter Dance for Kids 2023; Denise Martino con “A deal with chaos” coreografia di Valentina Pacini, Solisti Contemporaneo Juniores borsa di studio al 100% per APAD Corso Professionale a cura di Alex Axewi; Noemi Santini con “Golondrina” coreografia di Valentina Pacini 3ª classificata Solisti Contemporaneo Seniores e borsa di studio al 50% per Florence SummerDance 2023; Ilaria Elena Curca e Noemi Santini con “Closer” coreografia di Valentina Pacini, 3ª classificate Duo Contemporaneo Seniores, con invito alla finale di Teatro In Danza e invito con partecipazione gratuita al Concorso On Stage 2023.

“È stata una bella giornata di danza ricca anche di soddisfazioni e riconoscimenti per le nostre ragazze — afferma Valentina Pacini — che si impegnano seriamente ogni giorno in sala danza e per noi insegnanti che siamo orgogliose nel vederle sempre così appassionate e felici di tutte le preziose opportunità di crescita che hanno ricevuto anche in questa occasione! Complimenti a tutte per questo inizio di stagione molto promettente!”

Un risultato che premia il lavoro di preparazione fatto fino ad ora e che si aggiunge ai successi personali di altre allieve uscite dalla Multiversodanza di Quarrata e che stanno affinando le proprie qualità tecniche e artistiche (espressività, capacità interpretative e musicalità) in Accademie e scuole italiane.

“Gulia Gori — conclude la direttrice di Multiversodanza Patrizia Cartei — sta facendo numerosi spettacoli a Milano continuando a frequentare l’Accademia Ucraina; Asia Fiammerighi continua a studiare all’Ateneo della danza a Siena mentre Sofia Mattei Cartei frequenta la Dance Art Faculty a Roma”.

Prossimo appuntamento in programma il 28 dicembre al teatro Ambra di Poggio a Caiano con lo spettacolo di Natale di tutti gli allievi dal titolo “Le 5 leggende!”.

