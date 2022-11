MUORE A 22 ANNI SULLA STATALE FIORENTINA, LUTTO A QUARRATA

Leonardo Michelozzi si stava recando a lavoro. Il cordoglio del sindaco Romiti: “Per un genitore perdere il proprio figlio è inconcepibile, ingiustificabile, impensabile”.

QUARRATA. Aveva 22 anni e come ogni mattina si stava recando a lavoro a Pistoia in sella ad una moto Ducati. Attorno alle 8, nel tratto tra Olmi e Barba, per cause in corso di accertamento, il giovane, Leonardo Michelozzi, residente a Catena di Quarrata, avrebbe perso il controllo a causa di una auto (Volkswagen Polo ) che stava attraversando la strada per immettersi nel piazzale di una azienda. Nonostante la lunga frenata nel tentativo di evitare l’impatto con l’auto la moto ha sfiorato il mezzo ma questo è stato fatale. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella finendo a terra fra l’auto e il guardrail. Sarebbe morto sul colpo. La moto è finita invece ad un centinaio di metri di distanza fermandosi a ridosso del fossato laterale

I soccorsi da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana e dei sanitari arrivati con l’automedica sono stati immediati ma purtroppo per Leonardo non c’è stato nulla da fare. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, atterrato in un campo limitrofo e subito ripartito per Firenze. Vuoto.

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Quarrata e della locale Stazione dei Carabinieri. L’auto avrebbe riportato

Questi il commento del sindaco Gabriele Romiti“”Ho appreso con grande sgomento della tragedia avvenuta lungo via Fiorentina, tra Olmi e Barba, nella quale è morto un giovane quarratino di 22 anni, Leonardo Michelozzi.

Sono anche io padre, non voglio immaginare il dramma che la famiglia sta vivendo in queste ore. Per un genitore perdere il proprio figlio è inconcepibile, ingiustificabile, impensabile. Siamo e saremo vicini, come Sindaco e amministrazione comunale tutta, ai nostri concittadini in questo straziante momento”.

Vasto il cordoglio e la vicinanza di Quarrata alla famiglia del giovane quarratino. Attoniti e annientati dal dolore i tanti amici, Alla famiglia le condoglianze di Linea Libera