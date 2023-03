MUORE STORICO INFERMIERE DELL’OSPEDALE DEL CEPPO

Galeazzo Galigani aveva lavorato in Medicina e nell’Isolamento. I funerali oggi alle 15 a Gello

PISTOIA. A 83 anni è scomparso Galeazzo Galigani, storico infermiere dell’ospedale del Ceppo di Pistoia.

Nel suo percorso lavorativo aveva prestato servizio prima in Medicina e poi nel reparto dell’Isolamento (le malattie infettive)

“Galeazzo — scrive l’associazione culturale Amici del Ceppo — era un infermiere professionale che ha insegnato a molti colleghi come svolgere la professione con il sorriso ed essere sempre disponibile per i pazienti.

Da parte nostra è doverosa una memoria. Ai familiari le nostre sentite condoglianze”.

“È stato un grande collega, una persona sempre disponibile per gli altri sia nel lavoro che nella vita privata, scherzoso anche se brontolone..” ricorda tra gli altri Marina Giorgi.

Il funerale di Galeazzo si terrà oggi giovedì 23 marzo alle ore 15 nella chiesa di Gello.