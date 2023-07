musart festival. MARCO MASINI, ULTIMA TAPPA FIRENZE

Domani mercoledì 19 luglio alle 21,15 in piazza S.S. Annunziata si chiude al Musart Festival il trionfale tour “T’innamorerai Di Noi – Oltre 30 Anni Insieme”

FIRENZE. Marco Masini sceglie la sua Firenze per la chiusura del trionfale tour “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”. L’artista sarà in concerto mercoledì 19 luglio in piazza della Santissima Annunziata, ospite del Musart Festival 2023.

Una serata ricca di sorprese, tra cui l’anteprima di un inedito che sarà contenuto nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione. “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme” è il tour nato dall’esigenza di Marco Masini di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Il tour è prodotto e organizzato da Concerto Music e MOMY Records in collaborazione con Friends & Partners.

I biglietti – da 35 a 56 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info festivalmusart@gmail.com.

È disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate ai luoghi d’arte legati al progetto Musart.

“Fare un concerto a casa mia è sempre un’emozione più grande – spiega Marco Masini — soprattutto perché c’è una confidenza, un’identificazione totale in quello che si racconta o come lo si spiega anche, in quello che si spiega perché poi alla fine quando vai a spiegare un’emozione che ti ha portato a scrivere una cosa o a raccontarne un’altra è chiaro che quando lo spirito è simile c’è un’ironia, c’è un modo di condividere questa presentazione sicuramente diversa rispetto a quando hai in altre regioni dove c’è un’ altra cultura, un’altra ironia, un altro modo di fare anche certi tipi di riflessione piuttosto che del sarcasmo, piuttosto che una battuta quindi essere a Firenze significa sentirsi compresi al 100%.

Un bilancio su questo tour legato ai 30 anni di carriera? Non faccio bilanci di un tour, io faccio sempre bilanci di un momento storico o di un percorso e li faccio per capire poi quello che si può fare in futuro, quello che dobbiamo scrivere, quello che è il nuovo punto in comune che mi lega alla gente, ai miei coetanei, a quelli che sono cresciuti prima e dopo di me e con me. Quindi è una valutazione artistica che faccio soltanto per capire come fare ad essere ancora più legato a questi ragazzi che dagli anni novanta sono sempre con me e mi aiutano anche a condividere con più generazioni il nostro pensiero”.

Musart Festival è prodotto da associazione culturale Musart con la collaborazione di Istituto degli Innocenti, Università degli Studi di Firenze e at – autolinee toscane. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze-Estate Fiorentina 2023, Toscana Promozione Turistica e il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Findomestic e Ruffino. Media partner Destination Florence. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

[mannucci — musart festival]