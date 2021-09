musei civici. DA SABATO TORNA L’ORARIO INVERNALE

Sabato 25 settembre riapre anche la Casa-studio Fernando Melani con visita accompagnata su prenotazione alle 11. Domenica 26 settembre i Musei Civici partecipano a “Corri la vita 2021”

PISTOIA. In concomitanza con i giorni del festival “Dialoghi sull’uomo”, i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) riprendono il consueto orario di apertura invernale: dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 14; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 18; chiusi il lunedì. L’ingresso resterà gratuito fino alla fine del 2021.

Sabato 25 settembre, alle 11, sarà possibile prendere parte alla visita guidata alla Casa-studio dell’artista pistoiese Fernando Melani, per massimo 6 persone, su prenotazione, da effettuare entro le ore 13 di venerdì 24 settembre al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. Al fine di garantire il rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19, il punto di ritrovo del gruppo è presso la biglietteria del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, via Sant’Andrea 18, alle 10.50, dove i partecipanti alla visita troveranno ad accoglierli il personale del museo e la guida che li accompagnerà a Casa Melani. L’ingresso e la visita alla Casa-studio Fernando Melani, a cura di Artemisia Associazione Culturale, sono gratuiti.

Domenica 26 settembre i Musei Civici partecipano inoltre a “Corri la vita 2021”, manifestazione nata a Firenze nel 2003 per promuovere la raccolta fondi a sostegno di progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno.

Anche quest’anno “Corri la vita” sarà caratterizzata dal binomio “cultura e sport individuale”. Grazie a un accordo con la Regione Toscana, il Ministero della Cultura e l’aiuto della Associazione Città Nascosta, sarà possibile visitare gratuitamente, con prenotazione obbligatoria e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, più di 120 mete culturali selezionate in tutta la Toscana indossando la maglietta ufficiale. Per saperne di più: https://www.corrilavita.it/edizione-2021/

Per l’ingresso ai musei e la partecipazione alla visita a Casa Melani è necessario essere muniti di Green Pass e attenersi alle misure di sicurezza previste: http://musei.comune.pistoia.it/eventi/necessario-il-green-pass-per-accedere-ai-musei-civici/

