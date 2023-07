MUSEI CIVICI: INGRESSO GRATUITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN JACOPO IL 25 LUGLIO

Martedì l’orario di apertura è dalle 11 alle 19. Lunedì 24 luglio apertura straordinaria dalle 15 alle 19

PISTOIA. In occasione del lungo ponte della festa di San Jacopo, i Musei Civici (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra “Mezz’aria”) sono aperti oggi domenica fino alle 19 e martedì 25 luglio dalle ore 11 alle ore 19 e in via straordinaria anche domani lunedì 24 luglio dalle 15 alle 19.

In occasione della festa del Patrono, martedì 25 luglio, l’ingresso ai Musei Civici e alla mostra “Mezz’aria” a Palazzo Fabroni è gratuito.

È inoltre prorogata fino a martedì 15 agosto la mostra Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora, a cura di Nub e Gabriele Tosi, al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni. La collettiva, realizzata da Nub Project Space in collaborazione con il Comune di Pistoia-Musei Civici-Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e, per il programma dal vivo, con il contributo di Publiacqua Spa, espone le ricerche attorno al suono di 16 artisti italiani: Marco Baldini, Elena Biserna, Luca Boffi, Andrea Borghi, Francesco Cavaliere, Stefano De Ponti, Nicola Di Croce, Giulia Deval, Alessandra Eramo, Renato Grieco, Riccardo La Foresta, Enrico Malatesta, Chiara Pavolucci, Leandro Pisano, Diana Lola Posani e Francesco Toninelli.

[comune di pistoia]