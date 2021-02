museo ferrucciano. IL BOX [CONTESTATO] DI ACCESSO ALL’ASCENSORE

In metallo con effetto “ferro arrugginito” sarà realizzato nel vicolo tra il muro di sinistra del Museo e l’Albergo Franceschi

GAVINANA. Durante la presentazione del progetto di “Manutenzione e riqualificazione Museo Ferrucciano di Gavinana per abbattimento barriere architettoniche rafforzamento strutturale ed adeguamento funzionale ed impiantistico”, presentato ieri, sabato 13 febbraio a Palazzo Achilli, – di cui abbiamo dato conto qui – ha sollevato perplessità e critiche da parte delle persone presenti, la parte del progetto che prevede la realizzazione di una rampa esterna per l’accesso ai disabili al vano ascensore, contenuta in un box di metallo, con effetto “ferro arrugginito”, posizionata sul lato sinistro dell’edificio in via del Museo e l’albergo Franceschi.

Per farsi un’idea del vano esterno è possibile consultare la planimetria e la simulazione realizzata da Microscape architetture urban design architetti associati di Lucca, studio incaricato dal Comune per l’elaborazione del progetto.

Di seguito riportiamo i link:

Riportiamo inoltre il link alle note storiche che accompagnamento la relazione tecnica, cui, noi di Linea Libera, abbiamo contribuito con testo e foto pubblicati in un articolo del 2018. Siamo contenti di aver dato il nostro apporto ad una causa meritevole.

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]

