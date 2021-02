museo ferrucciano. MUTUO DA 350 MILA EURO E “CAPANNO IN FERRO ARRUGGINITO”

Due domande del Comitato cittadini San Marcello Piteglio

SAN MARCELLO PITEGLIO. “Qui c’è una grande storia da raccontare…” parole dell’assessora alla cultura del Comune di San Marcello Piteglio, Alice Sobrero riguardo il Museo Ferrucciano di Gavinana.

Ma senza “lilleri” non si “lallera” e allora per poterla raccontare bene, visto e considerato che soldi non ce ne sono, si è pensato bene di accedere ad un mutuo trentennale per la modica cifra di 350.000 euro.

Capito bene, anche a San Marcello Piteglio come a Roma, si farà debito ma di quello buono però…e soprattutto come assicura il sindaco, sarà il primo ed ultimo.

Due domandine facili, facili ci vengono spontanee da sottoporre ai nostri amministratori:

I soldi della fusione, che dovevano arrivare a pioggia sulle nostre teste, sono già finiti ? o non sono arrivati ?

In una situazione certamente non rosea del nostro territorio, frane, buche nelle strade, aziende in difficoltà, mancanza di parcheggi… era proprio indispensabile pensare di andare a costruire un capanno di ferro “arrugginito” a fianco di una delle piazze più belle del nostro comune, con un mutuo trentennale di 350.000 euro?

Secondo noi, no!

Cara assessora la storia si racconta in tanti modi, il suo non ci piace… forse era meglio non far chiudere il museo nel 2017 e continuare così a sfruttarne le enormi “potenzialità” come dice Lei.

Adesso con questo nuovo progetto, dopo aver devastato la piazza con quei blocchi di cemento per impedire l’accesso alle macchine, rovinerete anche il museo e creando debito.

Bravi, complimenti per questo sarete ricordati, per aver distrutto.

Comitato cittadini San Marcello Piteglio

