musica. CONCERTO DI PIANOFORTE CON I TALENTUOSI ALLIEVI DEL MAESTRO SUSANNA SGRILLI

Bellissimo l’evento organizzato da Don Cristoforo della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Tobbiana con gli allievi asiatici della maestra Susanna Sgrilli

TOBBIANA — MONTALE. Un evento musicale indimenticabile, offerto nel giardino antistante alla chiesa grazie all’impegno di Don Cristoforo e alla premura e dedizione del Maestro Susanna Sgrilli, ovvero la presenza autorevole di Don Umberto Pineschi che ha presentato un suo brano musicale di apertura della variegata serie di autori contemporanei e storici nel programma: Bach, Chopin, Schumann, Pachelbel, Liszt, Einaudi, Yuruma, Kimora, Okawari e Ginastrea, quest’ultimi probabilmente ignoti a molti lettori ma decisamente appassionanti.

Un concerto unico per la compresenza di un autore contemporaneo qual è Don Pineschi e l’interpretazione di un suo brano (fatto insolito), con programma davvero multicolore, dove i giovani allievi hanno potuto esprimere le loro caratteristiche interpretazioni di brani classici e non, appartenenti anche a grandi autori quali Bach, Chopin e Liszt, spaziando così in un calendario di oltre 300 anni di tempo.

Gli allievi del Maestro Susanna Sgrilli – tutti asiatici – hanno ricevuto intensi plausi dai presenti, riuniti al godimento della brezza serale che caratterizza la foce antistante alla chiesa di San Michele Arcangelo a Tobbiana con una spettacolare ambientazione del paesaggio collinare e del panorama offerto.

Ascoltare le interpretazioni di giovanissimi allievi è una esperienza sempre indimenticabile e i giovani musicisti Xinyi Dai, Minghao Dai, Francesco Yu (questo di 9 anni), Mia He e Jennifer Wang hanno sorpreso per la loro capacità interpretativa al pianoforte.

Se è vero che la precarietà del proscenio – che non è stato pari, per la concentrazione, a quello di una sala teatrale – ha indotto qualche distrazione e piccolo errore nella restituzione dei brani, questi sono stati subito dimenticati e gli spettatori hanno conosciuto la passione espressa dai giovanissimi talenti e partecipato i loro sinceri ringraziamenti per la passione profusa dal Maestro Sgrilli nell’accompagnamento degli studenti, con alcuni di loro alla prima esperienza in pubblico.

Infine, la presenza di Don Umberto Pineschi – che ha presentato un suo originale brano dedicato appositamente alla serie di opere presentate dalla Malgorzata Matyjaszczyk (Margherita) nello scorso Marzo – ha caratterizzato l’evento culturale concluso nel convivio offerto dalla macelleria Rafanelli di Tobbiana.

Don Cristoforo ha assicurato l’organizzazione di un nuovo evento che, per l’apprezzamento degli appassionati e l’emozione di vedere tanti adolescenti talentuosi, sarà presto rinnovato.

Alessandro Romiti

alessandroromiti@linealbera.info