MUSICA, GIOCHI E TEATRO: ECCO GLI APPUNTAMENTI DI “ESTATE IN VARIETÀ”

PISTOIA. Musica, giochi e teatro: sono questi gli ingredienti dell’edizione 2020 di Estate in varietà, il ciclo di incontri organizzati dal Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni che danno vita al progetto Socialmente (Auser territoriale Pistoia, Anteas Pistoia, Misericordia di Pistoia e APD, Assistenza persone in difficoltà di Pistoia).

L’assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia sottolinea come le attività di intrattenimento organizzate quest’anno nell’ambito di Estate in varietà, se pur svolte nelle regole dettate dal Covid-19, e quindi ridotte nel numero e con capienza limitata, vogliono contribuire a superare l’isolamento sociale conseguente all’emergenza sanitaria.

Previsto quindi il rispetto delle regole del distanziamento sociale, dell’uso della mascherina e della detersione delle mani, che resteranno in vigore ancora per un pò. Il periodo estivo offre la possibilità di utilizzare spazi all’aperto e quindi anche l’opportunità per vivere momenti di socialità in contesti più estesi e sicuri.

Tre gli appuntamenti in programma. Si parte venerdì 7 agosto, alle 21, in piazza Nelson Mandela a Le Fornaci con il Piccolo Concerto, a cura del Gruppo spontaneo della Banda Borgognoni. A seguire, venerdì 14 agosto, alle 21, si terrà la Tombola di solidarietà in piazza del Duomo.

Ultimo appuntamento in programma, venerdì 28 agosto, alle 21, nel cortile del Palazzo comunale con Monologhi in scena, un sipario aperto con attori pistoiesi.

Le iniziative sono gratuite, escluso la cartella della tombola che prevede un’offerta minima di 5 euro per giocare tutte e tre le tombole previste. Ogni tombola avrà come premio un buono acquisto.

Si accede alle iniziative prioritariamente con la prenotazione, anche telefonica. Nel caso in cui le prenotazioni non coprissero i posti a disposizione, si potrà accedere direttamente la sera stessa fino a esaurimento delle disponibilità.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il punto informativo AnzianInforma in via del Can Bianco 35, telefono 0573 1716429, 0573 505243, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

