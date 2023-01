musica. L’ESORDIO DI BETA LIBRE, ECCO LA PRIMA TAPPA SONORA E EMOTIVA DELL’ALBUM “WINTER CICLE”

La nuova rinascita della cantante quarratina Benedetta Gaggioli. Ieri è uscito sulle piattaforme musicali “Childhoo”

QUARRATA. È stato pubblicato ieri su Spotify e su Youtube e anche su altri servizi di streaming musicali “Childhood”, il primo singolo dell’album “Winter Cicle”, viaggio “invernale e metafisico” della quarratina Benedetta Gaggioli che con lo pseudonimo di “Beta Libre”, avvia una fase del tutto nuova del suo percorso professionale nel mondo della musica.

Gaggioli si è fatta conoscere a Quarrata per la sua attività di cantante lirica nonchè di insegnante di musica. Dagli inizi di questo anno il nuovo viaggio intrapreso rappresenta una rinascita “per dare voce e spazio alle mie emozioni” proponendosi con un “mondo sonoro, unico e imperfetto”.

Beta Libre è già presente con un proprio sito web, un canale Youtube nonchè una aggiornata pagina facebook. I brani saranno accompagnati anche da video musicali. Per il momento il viaggio sarà caratterizzato da qui a giugno da quattordici tappe.

“Si parte dalla luce dell’infanzia — spiega — per arrivare alla luce del futuro. Ma il percorso è costellato da dolori, ombre, perdite, sfide. Momenti di difficoltà e crescita.

È la mia storia, le mie tappe sonore ed emotive. Attimi, sensazioni, sogni, eventi esterni ed interni. Sono ciò che ho di più intimo e viscerale.Sono parte di me, le mie creazioni”.

“Childhood — continua Benedetta Gaggioli — è una passacaglia, un pò barocca e malinconica, il brano più dolce e lieve di tutto l’album. Parla dell’infanzia e del ruolo della fantasia, capace di far volare e vedere la realtà con occhi sempre nuovi”.

“Quando ho sentito Childood la prima volta — interviene la madre Cristina Gori — mi è piaciuta tanto e mi ha emozionata e stupita, perché Beta Libre ci ha sorpresi e meravigliati per quello che ha saputo creare. Ne sentirete altri di pezzi altrettanto belli e forse anche di più, ma Childood è la primogenita e quindi molto amata”.

Il brano è stato coprodotto con Riccardo Landi. Il mix e master è di Andrea Benassai mentre il video clip che uscirà in settimana prossima è stato curato invece da Chiara Carretti. Le foto sono di Luca Branchetti.

“Oltre a Riccardo Landi per avermi aiutato in numerosissimi e inelencabili modi, Andrea Benassai per aver fatto uno meraviglioso mix e master, Luca Branchetti per le foto e Chiara Carretti per il videoclip — conclude Beta Libre — ringrazio anche il mio team di supporto: Cristina Gori, Samuele Gaggioli, Luca Gaggioli, Adelaide Porcu, Fausto Pietro Gori che ascoltano tutto l’album da due anni e mi consigliano ed incoraggiano”.

Nata a Pistoia il 16 Ottobre 1988, Benedetta Gaggioli si diploma presso il Liceo Pedagogico di Pistoia nel 2007 e, fortemente motivata alla passione per la musica, presto intraprende lo studio del canto presso la Scuola di Musica T. Mabellini di Pistoia sotto la guida del soprano Elena Bartolozzi, diplomandosi in Canto lirico presso il Conservatorio di Cesena nel 2013.

Successivamente studia musica antica e barocca all’Accademia G. Gherardeschi con Rossana Bertini e approfondisce il repertorio contemporaneo con Alda Caiello all’International Divertimento Ensemble Academy a Milano. Vince il primo premio al concorso internazionale di musica da camera Crescendo e forma il Duo Ghirigoro, con il quale partecipa a festival e concerti sia in Italia che all’estero. Ha all’attivo numerosi concerti per varie associazioni ed enti (tra cui Camerata Strumentale Città di Prato, Fondazione Promusica di Pistoia e Homme armé), sia come solista che in ensemble polifonici come Tuscae Voces con il quale registra un disco di madrigali per la Tactus, uscito nel 2021.

Dal 2018 collabora con il Maggio Musicale Fiorentino, come solista nello Stabat Mater di Pergolesi e come artista del coro in numerose opere ed eventi. Nel 2019 partecipa come solista al Early Music Tuscan Festival e debutta il ruolo di Proserpina ne L’empio punito di Alessandro Melani al Teatro Verdi di Pisa (nel 2020 è uscito il cd pubblicato da Glossa). Nel 2021 vince il XV Concorso internazionale di Musica Antica Premio Fatima Terzo ed è la solista di due concerti con l’ensemble I Musicali Affetti a Vicenza e a Modena.

Andrea Balli

