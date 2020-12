MUTUA ALTA TOSCANA DONA AI PROPRI SOCI UN SATURIMETRO

L’iniziativa, la prima di questo tipo a livello regionale, vuole mettere a disposizione delle famiglie uno strumento utile per il monitoraggio delle condizioni di salute, soprattutto delle persone anziane, al proprio domicilio

QUARRATA. Mutua Alta Toscana ha deciso di donare ai propri soci un saturimetro, dispositivo fondamentale per controllare il livello di ossigenazione del sangue, che si è rivelato importantissimo, assieme alle note misure di prevenzione, nell’emergenza Covid.

L’iniziativa, la prima di questo tipo a livello regionale, vuole mettere a disposizione delle famiglie uno strumento utile per il monitoraggio delle condizioni di salute, soprattutto delle persone anziane, al proprio domicilio.

“Sappiamo che vi è una grande richiesta di questi articoli e che, perciò, spesso, non è semplice reperirli presso farmacie o altri esercenti — ha scritto nella lettera ai soci che accompagna il dono Carlo Spini, presidente di Mutua Alta Toscana —. Per questa ragione, il consiglio di amministrazione ha voluto acquistarli e donarli ai propri soci, per testimoniare la propria vicinanza e confermare, così, la missione di Banca Alta Toscana, di cui la Mutua è diretta emanazione, ovvero quella di sostenere le comunità locali e le famiglie del territorio”.

Mutua Alta Toscana è il programma assistenziale, nato nel febbraio 2019 e sviluppato in collaborazione con COMIPA (Consorzio Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, società appartenente all’universo del Credito Cooperativo), che riconosce ai soci e clienti di Banca Alta Toscana aderenti all’iniziativa una serie di servizi in ambito sanitario, nell’assistenza sociale alla famiglia, in attività culturali, formative e ricreative.

A fronte di piccoli contributi di sottoscrizione, la Mutua — convenzionata con centinaia di centri e strutture mediche in tutta la Toscana — mette a disposizione dei propri soci agevolazioni e rimborsi per le spese mediche sostenute, diarie in caso di ricoveri, eventi formativi in ambito sanitario e campagne di prevenzione.

Proprio all’insegna della prevenzione sanitaria è il dono del saturimetro, che sarà consegnato alle famiglie nei prossimi giorni.

