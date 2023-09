NAPOLITANO, REGISTRO DI CONDOGLIANZE IN PREFETTURA

Resterà fino alle esequie di Stato

PRATO. A seguito del decesso del Presidente Emerito della Repubblica, Senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano, a partire da domenica 24 settembre, giorno di apertura della camera ardente, fino a martedì 26 settembre, giorno della celebrazione delle esequie di Stato, presso la sede della Prefettura, ubicata in via Cairoli, n. 27, sarà esposto un registro di condoglianze.

Per consentire alla cittadinanza di esprimere il proprio commiato, la Prefettura sarà, pertanto, aperta anche domani dalle 7.30 e alle 19.00.

[prefettura di prato]