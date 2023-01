NASCE A PISTOIA LA RETE DI SOSTEGNO AD ELLY SCHLEIN

Stasera al Circolo Arci di Bonelle comincia il dibattito in vista del Congresso del Partito Democratico

PISTOIA. Si muove anche a Pistoia la Mozione Elly Schlein per preparare il Congresso per la guida del Partito Democratico.

Oggi, lunedì 16 gennaio, è in programma al Circolo Arci di Bonelle (alle ore 21.15) la prima assemblea aperta per la costituzione di una rete di sostegno della candidatura di Elly Schein.

Si tratta del primo appuntamento pistoiese per dar vita a una rete provinciale, come già è avvenuto in parecchie città della Toscana.

La serata sarà aperta da Marco Furfaro, parlamentare del territorio e portavoce nazionale della Mozione Schlein.

Saranno presenti iscritti, associazioni, attivisti. L’incontro è aperto a tutti, sarà un confronto “libero” a cui possono partecipare anche non iscritti al Pd.

Una scelta in linea con l’idea stessa di partito della candidata Schlein, che fa della partecipazione degli iscritti e dell’apertura alla società gli assi portanti su cui costruire un nuovo Partito Democratico.

Parte da Noi Pistoia